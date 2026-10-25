La fame di energia dell’intelligenza artificiale: 700 miliardi per i data center

Nel 2026 i grandi operatori di data center – i cosiddetti hyperscaler – spenderanno oltre 700 miliardi di dollari in nuovi impianti. È più di quanto il mondo investa in petrolio e gas. Dietro quei miliardi c’è la corsa all’intelligenza artificiale, e con essa una pressione senza precedenti sulle reti elettriche, sui prezzi, sulle emissioni e sull’acqua. Il rapporto dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, preparato su richiesta della presidenza francese del G7, misura il fenomeno in 34 giurisdizioni che coprono il 90% della capacità globale. Nel 2025 gli investimenti in data center hanno superato i 550 miliardi di dollari, in crescita del 17%. Nello stesso anno i consumi elettrici di questi impianti sono saliti del 17% e, secondo le proiezioni, raddoppieranno entro cinque anni. Nei Paesi avanzati la domanda di elettricità è cresciuta del 2,1%: più di un quinto di quell’aumento arriva proprio dai data center.

Il problema non è solo quantitativo. Le code di connessione alla rete sono gonfiate da progetti speculativi. In Texas, Virginia, Finlandia e Regno Unito le richieste superano di gran lunga la domanda di picco attuale. Molti impianti annunciati non vedranno mai la luce, altri saliranno a regime lentamente. Pianificare diventa un esercizio di equilibrismo: investire troppo rischia di lasciare infrastrutture inutilizzate; investire troppo poco crea colli di bottiglia e ritardi. Nel frattempo le emissioni associate ai data center sono già a quota 150 milioni di tonnellate di CO₂. Lo scenario centrale dell’Iea le proietta a 350 milioni entro il 2035, circa l’1,5% delle emissioni energetiche globali. Quasi il 40% della capacità dedicata all’AI si trova in aree già sottoposte a stress idrico elevato o estremo.

Le risposte cominciano ad arrivare. L’Iea ha contato 134 politiche e regolamenti: quasi il 40% è stato varato di recente. Sempre più spesso le connessioni diventano “non-firm”: i data center accettano di ridursi o spegnersi nelle poche ore critiche dell’anno. Secondo l’analisi, questo approccio potrebbe liberare tra 750 e 900 GW di capacità aggiuntiva a livello globale. Norvegia, Sud Australia, Spagna e diversi mercati americani stanno sperimentando modelli diversi: accesso condizionale, limiti dinamici, ramp-up graduali. Le aziende stesse stanno cambiando ruolo. Nei primi sei mesi del 2026 hanno firmato contratti di fornitura rinnovabile per 45 terawattora, il 20% in più dell’anno precedente, di cui quasi il 70% negli Stati Uniti. Crescono anche gli accordi per geotermia avanzata, piccoli reattori nucleari e stoccaggio di lunga durata. In Irlanda e altrove si impone il “bring-your-own-power”: chi vuole collegarsi deve portare nuova capacità al sistema. Resta però un ostacolo strutturale. Molti operatori non controllano i carichi dei clienti. Spegnere un sistema AI può costare 20-30 miliardi di dollari all’anno per ogni GW, cento volte il prezzo di una batteria equivalente. Il nodo più delicato resta chi paga. Le tariffe devono riflettere i costi reali senza scaricare sui consumatori residenziali il rischio di progetti che non si materializzano. Depositi, contratti lunghi, exit fee e connessioni a fasi sono gli strumenti sul tavolo.

L’Iea chiude con sei principi: trasparenza su consumi e localizzazione, code basate sulla maturità dei progetti, efficienza energetica e idrica affrontata in modo olistico, tariffe eque, framework che permettano ai data center di offrire flessibilità, e dialogo continuo tra governi, regolatori e industria.

L’espansione dell’intelligenza artificiale viaggia a ritmi che le infrastrutture tradizionali non hanno mai conosciuto. Senza regole di ingaggio chiare e tempi di adeguamento rapidi, il rischio non è solo l’esaurimento della potenza di calcolo, ma una stangata diretta sulle bollette dei cittadini e sugli obiettivi di transizione ecologica.