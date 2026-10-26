Carrà (Rina): “Con il cyberpassport blindiamo gli yacht dagli attacchi hacker”

Ci sono la “Cyber Yacht” , la “Digital Yacht”, oppure la “PMS”, dedicata solo al sistema di manutenzione programmata. Da quando gli yacht si sono trasformati in un collettore di dati sensibili, la cybersicurezza a bordo è diventata una questione sempre più rilevante. E in Europa sono già stati definiti diversi strumenti per affrontare hacker e malintenzionati. Rina Maxima propone una serie di scudi, inseriti a catalogo e a disposizione di costruttori e armatori. Più in generale, è stata l’International Association of Classification Societies (IACS) a definire un quadro di riferimento con due raccomandazioni – UR E26 e UR E27 – applicabili dal 2024 alle nuove costruzioni. «La prossima tappa sarà il Cyber Resilience Act – spiega Luca Carrà, esperto del gruppo Rina –. Un passo in avanti nell’evoluzione della security digitale a livello europeo».

Oggi gli attacchi informatici agitano le acque. Armatori e costruttori stanno acquisendo una consapevolezza sempre maggiore dei rischi: i primi sono interessati alla protezione dei dati e dei sistemi di bordo, i secondi alla possibilità di offrire piattaforme avanzate e sicure. «I pericoli non possono essere trascurati», osserva Carrà. «Gli yacht integrano tecnologie sempre più sofisticate: software che dialogano tra loro, applicazioni per il controllo remoto e dispositivi in grado di rendere l’esperienza a bordo sempre semplice e intuitiva. Elementi che, tuttavia, aumentano anche le vulnerabilità». Da qui la necessità di individuare e certificare strumenti per prevenire e limitare le conseguenze di un’incursione.

Rina Maxima, il ramo di Rina dedicato ai superyacht, propone le cosiddette “notazioni di classe”. Le principali sono tre. “Cyber Yacht” riguarda la sicurezza informatica, mentre “Digital Yacht” è dedicata ai sistemi digitali. La terza, identificata dalla sigla “PMS”, interessa invece il sistema di manutenzione programmata. Tutte fanno riferimento al Regolamento Rina per la Classificazione delle imbarcazioni e possono essere richieste dall’armatore.

«Lo yachting è sempre stato un ambito all’avanguardia, capace di introdurre soluzioni innovative. Proprio per questo è necessario inquadrare le tecnologie installate a bordo di questi gioielli, che spesso sono pezzi unici», spiega Carrà. La questione, infatti, «non riguarda soltanto la protezione dagli attacchi informatici». La sicurezza digitale comprende anche la capacità di individuare le vulnerabilità, mantenere aggiornati i software, gestire gli incidenti e garantire la continuità operativa dell’imbarcazione: «Non abbiamo più soltanto soluzioni meccaniche ed elettroniche, ma sistemi integrati, piattaforme basate su software che comunicano tra loro e svolgono funzioni differenti. I rischi sono numerosi e non derivano necessariamente da azioni dolose».

Per Carrà, quindi, la sicurezza «non può essere verificata soltanto al termine della costruzione o prima dell’installazione di un impianto». Deve accompagnare l’intero ciclo di vita dello yacht: «È fondamentale che il nostro know-how possa essere messo a disposizione fin dalle prime fasi del concept. È un cambio di approccio necessario per realizzare imbarcazioni non solo evolute e funzionali, ma anche digitalmente affidabili, cyber resilienti e capaci di mantenere valore nel tempo».

Attualmente, il quadro di riferimento è definito dai requisiti dell’IACS. La raccomandazione UR E26 disciplina la resilienza cibernetica dell’unità nel suo complesso. La UR E27, invece, si concentra sui sistemi e sulle apparecchiature informatiche con una forte componente software installati a bordo. Dall’1 luglio 2024, entrambe sono entrate in vigore per le nuove costruzioni navali, secondo un ampio campo di applicazione che tiene conto di diversi fattori: stazza lorda, categoria dell’unità, impiego, tipo di navigazione e numero di passeggeri. Per Carrà è importante sottolineare che questi requisiti «non si applicano automaticamente a tutti gli yacht: per molte imbarcazioni da diporto, soprattutto quelle fuori dall’obbligatorietà, rappresentano un riferimento tecnico per adottare volontariamente soluzioni di cybersecurity».

Un ulteriore passaggio è atteso con il Cyber Resilience Act, il Regolamento europeo «che contribuirà a rafforzare la sicurezza delle tecnologie digitali» anche nel settore maritime e yachting. «Quello che stiamo cercando di fare è aumentare la sensibilità del settore – afferma ancora Carrà –. La cybersecurity non deve essere sottovalutata né affrontata solo dopo un incidente, ma divenire parte integrante della progettazione perché oggi la resilienza digitale è un elemento essenziale del dna dell’unità».

Tra i progetti sui quali Rina Maxima sta lavorando c’è anche un “cyber-passport” dello yacht. L’idea è già sul tavolo: raccogliere in modo strutturato le informazioni sui dispositivi basati su software installati a bordo, identificarli e indicare quali interventi siano necessari per mantenerli sicuri nel tempo. «L’obiettivo – spiega l’esperto della società – è avere una lista chiara dei sistemi presenti a bordo, sapere come individuarli e capire che cosa bisogna fare per mantenere sicura tutta la piattaforma». Per ora si tratta di una proposta in fase di sviluppo. È però la cartina tornasole del cambiamento in una filiera che guarda sempre più alle certificazioni cyber. «La sicurezza informatica è diventata un processo continuo, da aggiornare insieme alle tecnologie – conclude Carrà –. Nell’era degli yacht digitali, la sicurezza informatica non rappresenta solo una misura di protezione, ma un vero e proprio fattore di valorizzazione».