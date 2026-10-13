Anastassov: “Basta speculazioni: Ferretti è e rimarrà italiana”

L'amministratore delegato del gruppo Stassi Anastassov ha inviato una lettera ai dipendenti dopo la decisione del Tribunale di Bologna

Il ceo di Ferretti Group Stassi Anastassov
Il ceo di Ferretti Group Stassi Anastassov

Ultimo aggiornamento 13 ottobre 2026 - 14:09

“Basta con speculazioni e distrazioni: sono arrivato per lavorare insieme e fare di Ferretti la migliore azienda nautica del mondo”. La lettera, firmata dall’amministratore delegato del gruppo Stassi Anastassov arriva a poche ore dalla decisione del Tribunale di Bologna di respingere integralmente il ricorso cautelare presentato da Azúr, società riconducibile a KKCG, contro alcune delibere dell’assemblea degli azionisti del 14 maggio 2026.

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Anastassov è stato chiaro: “Ferretti è e rimarrà italiana e il suo futuro continuerà a fondarsi su un patrimonio industriale e culturale italiano”. Citando i sette marchi “iconici” – Riva, Ferretti Yachts, Pershing, Custom Line, CRN, Wally e Itama – ha fotografato la situazione del gruppo: “Abbiamo sette cantieri navali in Italia, che considero i migliori del settore. Sono molto più che semplici siti produttivi, rappresentano generazioni di competenze, ingegneria, innovazione, maestria artigianale e orgoglio”. Questo è “il patrimonio di Ferretti – ha aggiunto – ed è qui che costruiremo il nostro futuro”.
Dopo quasi cinque mesi trascorsi a visitare i cantieri, incontrare le persone e confrontarsi con armatori, agenti, broker e partner commerciali, l’amministratore delegato del gruppo si è detto sempre “più convinto che mai” dello “straordinario potenziale di Ferretti: “Ora dobbiamo rendere tutto ciò che sta in mezzo all’altezza di questa eccellenza. La nostra ambizione è chiara: i migliori prodotti, design, qualità, tecnologia, innovazione, processi produttivi, il miglior servizio post-vendita e la migliore organizzazione. E soprattutto, un’azienda nella quale ogni singola persona abbia ben chiaro un principio fondamentale: l’armatore è il nostro boss”.
L’ultima riflessione di Anastassov è sulla realtà Ferretti: “Noi ne siamo i custodi, non i fondatori. E abbiamo la responsabilità di consegnarla alla prossima generazione ancora più forte, più innovativa, più competitiva e più ammirata di quanto non sia oggi”. Da qui la richiesta ai dipendenti: “Chiedo a ciascuno di voi di guardare avanti con fiducia, orgoglio e ambizione.  Costruiamo la prossima generazione degli yacht più belli e desiderati al mondo. Continuiamo a rafforzare l’eccellenza industriale italiana, conquistando il cuore di sempre più armatori in ogni parte del mondo. E facciamolo insieme, con passione, coraggio, umiltà e una determinazione assoluta a essere i migliori”.

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