Anastassov: “Basta speculazioni: Ferretti è e rimarrà italiana”

“Basta con speculazioni e distrazioni: sono arrivato per lavorare insieme e fare di Ferretti la migliore azienda nautica del mondo”. La lettera, firmata dall’amministratore delegato del gruppo Stassi Anastassov arriva a poche ore dalla decisione del Tribunale di Bologna di respingere integralmente il ricorso cautelare presentato da Azúr, società riconducibile a KKCG, contro alcune delibere dell’assemblea degli azionisti del 14 maggio 2026.

Anastassov è stato chiaro: “Ferretti è e rimarrà italiana e il suo futuro continuerà a fondarsi su un patrimonio industriale e culturale italiano”. Citando i sette marchi “iconici” – Riva, Ferretti Yachts, Pershing, Custom Line, CRN, Wally e Itama – ha fotografato la situazione del gruppo: “Abbiamo sette cantieri navali in Italia, che considero i migliori del settore. Sono molto più che semplici siti produttivi, rappresentano generazioni di competenze, ingegneria, innovazione, maestria artigianale e orgoglio”. Questo è “il patrimonio di Ferretti – ha aggiunto – ed è qui che costruiremo il nostro futuro”.

Dopo quasi cinque mesi trascorsi a visitare i cantieri, incontrare le persone e confrontarsi con armatori, agenti, broker e partner commerciali, l’amministratore delegato del gruppo si è detto sempre “più convinto che mai” dello “straordinario potenziale di Ferretti: “Ora dobbiamo rendere tutto ciò che sta in mezzo all’altezza di questa eccellenza. La nostra ambizione è chiara: i migliori prodotti, design, qualità, tecnologia, innovazione, processi produttivi, il miglior servizio post-vendita e la migliore organizzazione. E soprattutto, un’azienda nella quale ogni singola persona abbia ben chiaro un principio fondamentale: l’armatore è il nostro boss”.

L’ultima riflessione di Anastassov è sulla realtà Ferretti: “Noi ne siamo i custodi, non i fondatori. E abbiamo la responsabilità di consegnarla alla prossima generazione ancora più forte, più innovativa, più competitiva e più ammirata di quanto non sia oggi”. Da qui la richiesta ai dipendenti: “Chiedo a ciascuno di voi di guardare avanti con fiducia, orgoglio e ambizione. Costruiamo la prossima generazione degli yacht più belli e desiderati al mondo. Continuiamo a rafforzare l’eccellenza industriale italiana, conquistando il cuore di sempre più armatori in ogni parte del mondo. E facciamolo insieme, con passione, coraggio, umiltà e una determinazione assoluta a essere i migliori”.