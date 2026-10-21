Azimut Benetti in corsa per The Italian Sea Group: c’è l’offerta vincolante

Le cime di salvataggio lanciate a The Italian Sea Group sono cinque. Sri Global, Polo Nautico Carrara, Baglietto e Fincantieri, come raccontato da diverse fonti a Blueconomy.com, e ora Azimut Benetti. A confermare la presenza di un’offerta vincolante del gruppo sono stati i sindacati: “La proposta verte sull’acquisto dei cantieri di Carrara, La Spezia e Viareggio”, rivelano Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm dopo l’incontro con l’amministratore delegato Marco Valle.

Le sigle, che solo pochi giorni fa avevano incontrato Vincenzo Poerio per il progetto di Sri Global, si sono dette soddisfatte per “la qualità e la concretezza del piano industriale presentato”. Un disegno che, spiegano, “non si limita alla valorizzazione e rinegoziazione dei prestigiosi marchi del gruppo – Perini, Admiral, Tecnomar e Picchiotti -, ma prevede un intervento operativo immediato”.

I punti, riportate dai sindacalisti dopo l’incontro, sono diversi. Anzitutto, l’introduzione immediata della produzione di imbarcazioni a marchio Benetti e del refit del brand Lusben. Poi: gestione degli ordini, con un percorso sostenibile per rinegoziare gli accordi con gli armatori e un piano di rilancio dei marchi originari di Tisg; tutela dell’occupazione; e una visibilità del portafoglio ordini e della saturazione produttiva garantita per i prossimi cinque anni.

“Si tratta di un piano industriale di primaria importanza, serio e strutturato, che mette al centro la salvaguardia di tutti i posti di lavoro e valorizza le elevate competenze del territorio – commentato Bruno Casotti (Fim-Cisl), Umberto Faita (Fiom-Cgil) e Giacomo Saisi (Uilm) -. La continuità operativa del cantiere e una prospettiva industriale solida per i prossimi cinque anni rappresentano la migliore risposta per il futuro dei lavoratori e per il rilancio di un polo nautico d’eccellenza”.