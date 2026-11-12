Tragedia del Bayesian, per i periti della procura fu errore umano

Secondo la perizia della procura, a far affondare il Bayesian sarebbe stata l’imperizia dell’equipaggio. Lo rivela una nota dell’agenzia Adnkronos che anticipa la presentazione del documento da parte dei periti della procura di Termini Imerese.

All’alba del 19 agosto 2024, il superyacht a vela Bayesian, lungo 56 metri e battente bandiera britannica, è affondato in pochi minuti al largo di Porticello, nel Palermitano, travolto da una violenta tempesta estiva. A bordo si trovavano 22 persone: 12 ospiti e 10 membri dell’equipaggio. In quindici sono riusciti a mettersi in salvo su una scialuppa, mentre sette hanno perso la vita intrappolate negli alloggi.

Le vittime sono state il magnate tecnologico britannico Mike Lynch, a cui apparteneva l’imbarcazione, sua figlia diciottenne Hannah, il presidente di Morgan Stanley International Jonathan Bloomer con la moglie Judy, il legale Chris Morvillo con la consorte Neda e lo chef di bordo Recaldo Thomas. Per dieci mesi il relitto è rimasto adagiato su un fondale di circa 50 metri, fino al complesso recupero avvenuto nel giugno 2025 e al trasferimento nel porto di Termini Imerese per i rilievi tecnici.

L’inchiesta della Procura siciliana, che vede indagati il comandante James Cutfield, l’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio di guardia Matthew Griffiths per naufragio e omicidio colposo plurimo, si avvia alla chiusura.

La tragedia e la crisi di Tisg

Il naufragio del superyacht Bayesian si è intrecciato anche con la crisi di The Italian Sea Group (Tisg) e la vicenda giudiziaria siciliana potrebbe avere riflessi anche sul concordato del cantiere toscano. L’azienda di Marina di Carrara, che nel 2021 aveva rilevato dal fallimento il marchio Perini Navi — storico costruttore del veliero varato nel 2006 — si è trovata improvvisamente al centro di una bufera mediatica internazionale. Nonostante i consulenti tecnici e la stessa società abbiano respinto le ipotesi di difetti progettuali, attribuendo l’inabissamento a errori dell’equipaggio, secondo i vertici dell’azienda il contraccolpo commerciale è stato pesante: il blocco totale dei nuovi ordini a marchio Perini e il ritiro di diversi clienti.

Per arginare le perdite, a inizio 2026 Tisg ha avviato una clamorosa causa civile da 456 milioni di euro per danni d’immagine contro la società proprietaria dello yacht, riconducibile alla vedova di Mike Lynch, e l’equipaggio. Tuttavia, l’erosione di cassa, aggravata da costi extra-budget sulle commesse, e una crisi di governance culminata nelle dimissioni dei vertici e nell’uscita del fondatore Giovanni Costantino, hanno fatto crollare il titolo in Borsa fino alla sospensione. Oggi l’ex gioiello della nautica è in concordato preventivo in continuità indiretta, con un’asta da oltre 220 milioni per salvare cantieri e posti di lavoro.