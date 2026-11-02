Commessa militare da 270 milioni per i cantieri di Philadelphia a gestione coreana

Genova – Il gruppo navalmeccanico Hanwha si è aggiudicato un contratto per la costruzione di un’unità navale destinata alla Marina degli Stati Uniti, la prima commessa legata alla difesa a essere realizzata negli storici cantieri di Philadelphia (oggi Hanwha Philly Shipyard) a seguito dell’acquisizione da parte dei coreani, avvenuta lo scorso anno. Questo risultato alimenta le aspettative che la cooperazione tra la Corea del Sud e gli Stati Uniti nel settore della costruzione navale – nell’ambito dell’iniziativa “Make American Shipbuilding Great Again” (Masga) – possa estendersi anche al comparto delle commesse strategiche.

Nel dettaglio, secondo quanto riferito da fonti del settore, la Hanwha Defense Usa (Hdusa) – filiale statunitense di della Hanwha Aerospace – ha siglato ieri un contratto con la Tote Services, azienda che storicamente gestisce e coordina i programmi di costruzione navale per conto delle agenzie federali e della difesa degli Stati Uniti, per la realizzazione di una nave da sbarco di medie dimensioni (Lsm) destinata alla Marina e al Corpo dei Marines degli Stati Uniti.

Il valore del contratto è pari a 269 milioni di dollari. Le Lsm sono unità progettate per consentire lo sbarco rapido di piccoli contingenti in località disperse all’interno della regione indo-pacifica, caratterizzata dalla presenza di numerose isole. La costruzione sarà affidata all’Hanwha Philly Shipyard, mentre la Tote Services si occuperà della gestione del progetto. L’accordo include inoltre opzioni per ulteriori tre unità.

L’avvio dei lavori presso l’Hanwha Philly Shipyard è previsto per il quarto trimestre del prossimo anno, con consegna programmata per il 2030. Dalla Tote Services spiegano la selezione della Hdusa come primo costruttore navale come risultato di una procedura competitiva, durante la quale sono stati valutati i termini contrattuali e le tempistiche di avvio dei lavori. La Marina e il Corpo dei Marines degli Stati Uniti prevedono di acquisire complessivamente 35 unità di tipo Lsm.

La Tote Services è responsabile di un ordine base che comprende fino a otto navi, ed è attualmente in trattativa anche con altri cantieri, tra cui la Bollinger e la Fincantieri Marinette Marine. Il gruppo Hanwha ha inoltre apportato alcune modifiche alla struttura proprietaria di Philly Shipyard, trasferendo la quota del 60% – precedentemente detenuta da una controllata della Hanwha Systems – a diversi soggetti, tra cui una controllata di secondo livello di Hanwha Aerospace, la finanziaria del gruppo attiva nel settore della difesa.

Il restante 40% è detenuto dalla Hanwha Ocean. Il mese scorso, gli Hanwha Philly Shipyard avevano firmato un contratto per la costruzione di un’unità navale destinata alle prove e alle misurazioni missilistiche, che sarà utilizzata dall’Agenzia di Difesa missilistica (Mda) degli Stati Uniti. A settembre, l’azienda ha raggiunto un accordo con le autorità locali per ampliare il sito del cantiere navale di circa il 40%.

Il presidente statunitense Donald Trump ha fatto riferimento all’investimento della Hanwha nel cantiere di Philadephia, descrivendo l’impegno della Corea del Sud a investire 150 miliardi di dollari nel settore cantieristico come una contropartita per ottenere riduzioni tariffarie. Sebbene gli ordini siano in crescita, permangono le perdite e l’onere degli investimenti. Lo scorso anno, la Hanwha Philly Shipyard ha registrato una perdita netta di 94,4 milioni di dollari e alla fine dell’esercizio risultava in una condizione di totale erosione del capitale proprio.