Crisi Tisg, appello dei sindacati: “Lo spezzatino dell’azienda non può essere la soluzione”

Gli occhi di tutti guardano al 19 ottobre, quando scadrà il termine ufficiale per la presentazione delle offerte vincolanti per The Italian Sea Group. Per i sindacati è “un appuntamento cruciale”, che deciderà “le sorti di centinaia di famiglie e di un intero territorio”, ma anche un passaggio decisivo per “mantenere l’unità industriale e fermare l’emorragia di competenze”.

​Fit-Cisl e Uilm hanno ribadito di seguire l’evoluzione della vertenza “con la massima attenzione e rigidità”. Attualmente, spiegano Bruno Casotti e Giacomo Saisi, l’utilizzo della solidarietà si attesta su una media del 20%, ma “l’azienda ha già annunciato un incremento delle percentuali per i mesi di novembre e dicembre”. Tuttavia, l’ammortizzatore sociale, aggiungono, “deve essere esclusivamente un ponte verso la piena ripresa produttiva: per questo guardiamo con estrema fermezza alla scadenza del 19 ottobre, termine per la presentazione delle offerte vincolanti e l’apertura delle buste nell’ambito della procedura competitiva”.

Di fronte alle due strade prospettate — da un lato le operazioni di asset deal (cessione separata di beni, immobili, stabilimenti o rami aziendali) e dall’altro quelle di share deal (ingresso di nuovi investitori nel capitale per proseguire l’attività nella sua attuale dimensione societaria e industriale) — la posizione delle due sigle è chiara: “Il frazionamento e lo “spezzatino” dell’azienda non possono essere la soluzione“. La vendita separata dei capannoni e la dispersione del patrimonio industriale e professionale, dicono ancora Casotti e Saisi, “metterebbero a rischio la tenuta occupazionale complessiva e distruggerebbero una storia industriale che ha portato Marina di Carrara ai vertici mondiali della nautica di lusso”.

Da qui l’appello al Consiglio di Amministrazione di Tisg, ai suoi advisor e al Tribunale di Firenze: “​La valutazione non si basi esclusivamente sull’offerta economica, ma metta al centro un piano industriale credibile, la garanzia della continuità occupazionale e il mantenimento dell’unità del gruppo. Si tuteli l’intero bacino di lavoratori, inclusi quelli dell’indotto, preservando le competenze di alto livello ed evitando che la crisi diventi l’ennesima svendita aziendale”. E ancora: “Si favorisca l’ingresso di soggetti industriali solidi, capaci di apportare risorse, commesse e investimenti strategici di lungo periodo”.