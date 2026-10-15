Un canale navigabile alla Spezia: Confartigianato rivede il progetto

Non più, almeno per ora, all’area Enel. Ma dalla darsena di Pagliari fino alla “Metro”. Confartigianato La Spezia è tornata a parlare di nautica, rivedendo il progetto di un canale navigabile in città per rafforzare l’economia del mare e contribuire alla sicurezza idraulica delle zone di levante. «È una soluzione più circoscritta, ma concretamente attuabile», spiegano dall’associazione, definendola come una sorta di «primo lotto» dell’idea iniziale.

La nuova proposta

Il progetto è stato elaborato dagli architetti spezzini Cristiano Ruggia e Andrea Schiffini. Sull’onda dell’ipotesi relativa agli spazi dell’area Enel, prevede un canale navigabile che, partendo da Pagliari, si sviluppa verso l’interno fino a raggiungere un nuovo porticciolo. Lungo le sponde potrebbero trovare spazio capannoni, piazzali e spazi attrezzati per le attività nautiche, «creando così un vero e proprio asse produttivo legato al mare».

Dati e costi

La nuova darsena avrebbe una superficie di 3.175 metri quadrati. Il canale navigabile sarebbe lungo 680 metri e largo 13, con una profondità di 4 metri. Tradotto: 10.000 metri quadrati per i capannoni, altrettanti per i piazzali operativi e una nuova struttura viabilistica lunga poco meno di un chilometro. Secondo le stime di Confartigianato, il costo complessivo ammonterebbe a 15 milioni di euro. Mentre la realizzazione richiederebbe il coinvolgimento dei diversi proprietari delle aree interessate: Enel, Comune della Spezia, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e, per una porzione molto ridotta, Marina Militare.

La sicurezza idraulica

La proposta è tornata al centro del dibattito pubblico la scorsa settimana. Durante “La casa in Piazza”, manifestazione organizzata proprio dagli artigiani, l’associazione è tornata sul tema presentando l’ipotesi di un primo lotto. «È un progetto concettualmente più contenuto – osserva il presidente di Confartigianato La Spezia, Paolo Figoli –, ma nasce dalla volontà di trasformare una visione di sviluppo in una proposta concreta». Accanto alla prospettiva di crescita delle attività produttive, l’associazione evidenzia anche «un possibile miglioramento della sicurezza idraulica». Lo sviluppo degli insediamenti produttivi nel corso del Novecento, infatti, ha profondamente modificato il reticolo idrografico originario, portando alla realizzazione dell’attuale sistema di canalizzazioni artificiali. Secondo uno studio dell’ingegnere Riccardo Marangoni, il nuovo canale navigabile pensato da Ruggia e Schiffini potrebbe intercettare una parte significativa degli apporti provenienti dai sottobacini e ridurre sensibilmente la portata nella parte terminale dell’alveo.

Lo sviluppo della nautica

Come associazione, chiosa il dirigente Nicola Carozza, «abbiamo proposto di destinare una parte di queste aree allo sviluppo di nautica e meccanica, che rappresentano settori di particolare interesse anche sotto il profilo occupazionale». Attività che «richiedono competenze tecniche, professionalità specializzate, lavorazioni in officina e spazi produttivi organizzati».