Poerio si dimette da amministratore delegato di Tankoa Yachts

Vincenzo Poerio si è dimesso dalla carica di amministratore delegato di Tankoa Yachts. La notizia ha attraversato il mondo della nautica come un’onda, aprendo a nuovi scenari sulle prospettive del settore. L’uscita di scena del manager dal vertice operativo del cantiere genovese, infatti, pare legata a un altro incarico: la guida di The Italian Sea Group, qualora l’offerta di Sri Global dovesse aggiudicarsi l’acquisizione del gruppo di Marina di Carrara.

Il nome di Poerio, che in Tankoa detiene anche una partecipazione azionaria, è finito al centro del progetto presentato dalla holding di investimento controllata da Giulio Gallazzi (52%) e Bernardo Vacchi (48%) nelle scorse settimane. Tanto che, alla fine di ottobre, è stato lui stesso a incontrare i rappresentanti dei sindacati toscani per illustrare i contenuti del piano industriale di Sri Global.

Manager di lungo corso e figura conosciuta nel comparto dei superyacht, Poerio ha costruito la propria carriera professionale seguendo un percorso legato a doppio nodo al mare e alla cantieristica. Dopo aver navigato come ufficiale di coperta e, nel frattempo, aver conseguito una laurea in ingegneria all’università di Napoli, ha iniziato a lavorare come ricercatore del Cetena. È poi entrato in Fincantieri, dove ha ricoperto diversi incarichi in ambito tecnico. La svolta è arrivata nel 1994, con la nomina a direttore generale di Benetti. Cantiere del quale è diventato successivamente amministratore delegato. Ventisei anni più tardi, nel 2020, è approdato in Tankoa Yachts, assumendone la guida.

Ora quel tragitto appare vicino alle battute finali, anche se il capitolo non è ancora chiuso. Nonostante la sagoma di Tisg si faccia sempre più ingombrante all’orizzonte di Poerio, Tankoa nei fatti non ha ancora comunicato ufficialmente alcun cambio al vertice. Le prossime settimane contribuiranno a delineare con maggiore chiarezza la situazione.