Ecco perché Fincantieri è interessata a The Italian Sea Group

Due aree contigue, affacciate sulla costa spezzina e inserite nel perimetro dell’ormai celebre “Miglio Blu”. Dove termina lo stabilimento di Fincantieri di Muggiano comincia il cantiere di The Italian Sea Group, oggi al centro del processo competitivo, finalizzato all’individuazione di potenziali investitori nell’ambito del percorso di ristrutturazione della società di Marina di Carrara. Tra i soggetti in corsa figurano Sri Global, Polo Nautico Carrara e Baglietto. Ma anche, secondo quanto riferito da diverse fonti a Blueconomy.com, lo stesso colosso della difesa, che potrebbe guardare a quegli spazi come a una possibile opportunità di espansione.

Il cantiere spezzino di The Italian Sea Group occupa circa 32 mila metri quadrati, una superficie equivalente a quattro campi di calcio. Al suo interno si trovano tre postazioni per la costruzione di yacht fino a 70 metri e 14 dedicate alle attività di refit. Il gruppo si aggiudicò il complesso nel 2021, all’asta, per 80 milioni di euro insieme ad altri asset di Perini Navi. Oggi, secondo le stime degli analisti, il valore del solo sito spezzino si collocherebbe invece tra i 20 e i 30 milioni di euro.

La prima società a uscire allo scoperto per l’asset “Cantiere di La Spezia” di Tisg è stata la Polo Nautico Carrara, partecipata da Sanlorenzo e Polo Nautico Viareggio. Una scelta che si inserisce in una partita nella quale si muovono anche Baglietto e Fincantieri, che, interpellata sullo stato di avanzamento della proposta, ha preferito non commentare. In ogni caso, ad accomunare i tre soggetti c’è un elemento strategico: la presenza nel distretto del “Miglio Blu” e l’interesse per nuovi spazi produttivi lungo la costa spezzina.

Per Fincantieri, tuttavia, la partita assume una valenza particolare. A differenza di Sanlorenzo e Baglietto, il colosso della difesa ha il proprio stabilimento di Muggiano proprio a ridosso del cantiere di Tisg. L’acquisizione di ulteriori aree, quindi, potrebbe consentirgli di ampliare la capacità di un sito che si estende già su circa 150 mila metri quadrati e nel quale vengono costruiti sottomarini e navi militari, tra cui fregate e pattugliatori polivalenti d’altura, e manutenute unità già in mare. Disporre di nuovi spazi a mare offrirebbe quindi margini per sostenere l’incremento dei volumi produttivi e gestire con maggiore flessibilità le commesse.

La questione degli spazi è del resto già entrata nella pianificazione industriale del gruppo. Nel piano 2026-2030, presentato dall’amministratore delegato Pierroberto Folgiero al “Capital Markets Day 2026” dello scorso febbraio, Fincantieri ha annunciato “l’utilizzo delle aree dell’Arsenale Militare della Spezia per la produzione di sottomarini”. Capannoni dismessi e bacini da riattivare potrebbero così tornare a vivere. Così come gli spazi dell’area ex Perini Navi, in attesa di aprire un altro capitolo dopo quello di The Italian Sea Group.