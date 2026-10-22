Ferretti, via libera Zes ad Ancona: i superyacht crescono fino a 100 metri

La Zes dimostra qui la sua funzione principale: semplificare e rendere prevedibili i tempi autorizzativi

Ultimo aggiornamento 22 ottobre 2026 - 22:13

In 54 giorni è passato dall’istanza al via libera. Il porto di Ancona ha ottenuto la prima autorizzazione unica Zes della sua storia, sbloccando un investimento da 3 milioni di euro del gruppo Ferretti. L’obiettivo è ampliare un capannone e consentire la costruzione di superyacht lunghi fino a cento metri. I lavori dureranno sei mesi, l’impatto economico complessivo è stimato in circa 30 milioni.

Il provvedimento è stato firmato da Giosy Romano, coordinatore della Zes unica per il Mezzogiorno, e da Mirco Carloni, presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale. La procedura, di norma di competenza dell’ente portuale, è stata gestita dalla struttura nazionale della Zes, che ha coordinato conferenze dei servizi e raccolto i pareri di tutte le amministrazioni coinvolte. Regione Marche e Comune di Ancona hanno accelerato i tempi, trasformando un percorso burocratico potenzialmente lungo in un’operazione a calendario certo.

Il mercato dei grandi yacht richiede scafi sempre più estesi e attrezzature produttive adeguate. Ferretti, già presente nello scalo con i brand CRN, Custom Line, Riva e Pershing, risponde adeguando gli spazi. «La collaborazione con Comune, Regione e struttura Zes consente di conseguire questo primo risultato», ha dichiarato Carloni, aggiungendo che «seguiranno altri investimenti significativi». L’assessore regionale ai Porti Giacomo Bugaro ha parlato di «vantaggio concreto per chi investe», mentre il sindaco Daniele Silvetti ha sottolineato le ricadute su occupazione e indotto, oltre il solo segmento di lusso.

La Zes dimostra qui la sua funzione principale: semplificare e rendere prevedibili i tempi autorizzativi. Per un cantiere che lavora su commesse internazionali, la differenza tra poche settimane e molti mesi può decidere l’assegnazione di un contratto. Ancona prova a rafforzare il proprio ruolo di hub adriatico della cantieristica di alta gamma. Il primo caso concreto è arrivato. La tenuta del modello si misurerà sui prossimi progetti.

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