Nautor Swan guarda al futuro, Girotti: “Gli yacht saranno più intelligenti”

Le radici affondano a Pietarsaari, in Finlandia. Ma in sessant’anni i rami hanno raggiunto ogni angolo del mondo. «Oggi Nautor Swan è più di un cantiere», sorride l’amministratore delegato Gianguido Girotti. «È una community globale» che ha contribuito a «ridefinire il concetto di lusso in mare», fino a dare vita a un vero e proprio Club. E ora la rotta punta sulla tecnologia: «L’obiettivo è rendere le imbarcazioni sempre più intelligenti e semplici da utilizzare».



Girotti, da pochi mesi è alla guida di Nautor Swan: che realtà ha trovato?

«Un’azienda forte, con dietro un marchio straordinario. A Porto Cervo, qualche mese fa, abbiamo riunito 170 armatori: non esiste un altro brand con una community così numerosa, coinvolta e appassionata. I nostri clienti condividono valori, la passione per il mare e le storie di imbarcazioni leggendarie, spesso tramandate di generazione in generazione. A questa dimensione, si aggiungono le competenze del cantiere, la qualità del prodotto e la passione delle persone che vi lavorano».



Cosa è cambiato per l’azienda con Sanlorenzo alle spalle?

«Adesso abbiamo la forza di investire, guardare lontano e contribuire a definire il futuro della nautica».



La roadmap guarda al 2030. Tra gli obiettivi ci sono anche propulsioni ibride e nuovi materiali: cosa è lecito aspettarsi?

«Preferiamo prima realizzare le innovazioni e poi raccontarle, anziché annunciarle con il rischio di non concretizzarle. La nostra rotta è ambiziosa. I primi esemplari con propulsione ibrida sono già parte del percorso e stiamo valutando ulteriori soluzioni. Tutti i nuovi Swan Alloy, ad esempio, saranno disponibili con motore diesel-elettrico. Vogliamo promuovere un cambiamento culturale concreto, che porti verso una nautica più sostenibile».



Quali interventi ritenete prioritari per ridurre l’impatto ambientale delle imbarcazioni?

«La tutela ambientale è vitale. Ci sono il marchio, le barche e il mare: tre ecosistemi che devono coesistere. Se il mare non viene protetto quanto il marchio e i nostri armatori, viene meno un elemento fondamentale dell’equilibrio. Per questo migliorare l’impatto dei nostri progetti sull’ambiente è indispensabile».



Con la linea Alloy si è aperta una nuova fase industriale per Nautor Swan: quali sono le ambizioni del progetto?

«È un’avventura che combina il meglio della progettazione finlandese con il savoir-faire italiano. La produzione avverrà nel nostro Paese, grazie a un’integrazione concreta di competenze resa possibile dal percorso avviato con Sanlorenzo. Abbiamo presentato i modelli da 44, 50 e 60 metri.

Non si tratta di un singolo progetto, ma di un programma di sviluppo per i prossimi dieci anni, dedicato a una nautica in alluminio e sostenuto da una filiera nazionale di grande qualità».



Si dice che il vostro brand sia diviso in tre famiglie. È così?

«Sì. Il cantiere lavora su tre dimensioni: racing, spirit e legacy. La prima riguarda le regate di alto livello, la seconda la navigazione turistica, la terza le barche storiche. Vogliamo che ogni armatore trovi la propria collocazione all’interno di questo ecosistema di valori, fatto di competizioni, incontri ed eventi. E non è finita qui. Abbiamo altre idee in serbo: le sveleremo presto».



Allargherete il numero di famiglie?

«Qualcosa in ballo c’è. Ma rispettiamo il marchio e chi lo sceglie. Di conseguenza, lo annunceremo una volta che il quadro sarà completo».



Negli ultimi mesi si è parlato di un interessamento del gruppo Sanlorenzo per il cantiere di The Italian Sea Group alla Spezia. Per Nautor può rappresentare un’opportunità?

«Un insediamento industriale con accesso al mare è sicuramente interessante. Il progetto Alloy, tuttavia, procede in maniera autonoma rispetto alle indiscrezioni su Tisg. Vedremo. Se si presenterà l’occasione, la valuteremo».



Oltre a Nautor Swan, lei è alla guida anche di Bluegame. Quali sono i punti di contatto tra i due marchi?

«In entrambi i casi non si parla semplicemente di armatori, ma di comunità. Anche i cosiddetti “bluegamers” scelgono un’identità riconoscibile, costruita su prodotti audaci e innovativi. Guardando al mercato, i lanci dei modelli BGX83 e BGX64 hanno suscitato molto interesse, con effetti positivi anche sul resto della gamma. Particolarmente apprezzato è stato il BGF45, che grazie ai foil che lo sollevano parzialmente dall’acqua può ridurre i consumi fino al 30% con vantaggi sia in termini ambientali sia economici».



Come immagina gli yacht del futuro?

«Intelligenti, sempre di più. La tecnologia renderà ancora più semplice l’utilizzo delle barche, riducendo le barriere legate all’accessibilità e alla complessità. Inoltre, credo che si potranno aggiornare le funzionalità anche dopo l’acquisto, un po’ come accade con gli smartphone. Un’unità, in pochi anni, potrebbe beneficiare così di nuove soluzioni e offrire un’esperienza in mare migliore rispetto al momento del varo».