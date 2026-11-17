Traugott Kaminski non ci sta. L’amministratore delegato di Tisg Asia Investment Holding non si è rassegnato all’assegnazione del cantiere nautico The Italian Sea Group a Sri Global per 220 milioni di euro e contesta al tribunale di Firenze di non aver preso in considerazione la sua proposta. Nel frattempo, a Marina di Carrara, i sindacati sono tornati a chiedere garanzie per i lavoratori e un incontro con la holding di Giulio Gallazzi e Bernardo Vacchi.

Kaminski valuta il ricorso

La giornata che ha seguito l’assegnazione a Sri, attestata dal notaio Vincenzo Gunnella, è stata tutt’altro che tranquilla. Si è aperta con le parole di Kaminski, che non sembra volersi rassegnare. «Il nostro impegno per 250 milioni di euro resta valido e immediatamente attuabile» ha dichiarato, spiegando come Tisg Asia Investment Holding stia esaminando con i propri legali italiani «tutti i rimedi giuridici disponibili per contestare l’esclusione, assicurare il rispetto dei principi di parità di trattamento e tutelare gli interessi delle parti coinvolte in vista dei prossimi passaggi societari e giudiziari». Una procedura competitiva «non può assolvere alla funzione prevista dalla legge quando un’offerta superiore e pienamente vincolante viene accantonata dopo ripetuti ostacoli all’accesso», ha aggiunto. «I creditori e i lavoratori hanno diritto alla massima trasparenza e a un confronto equo tra tutte le offerte concrete presentate».

Cisl e Uil: “Subito un incontro con Sri”

Proprio ai lavoratori hanno pensato Cisl e Uil. In una nota, sottoscritta anche dalle categorie Fim-Cisl e Uilm, le sigle hanno chiesto un incontro «urgente» a Sri Global. In attesa dell’ultimo passaggio formale, previsto durante il Consiglio di Amministrazione di Tisg convocato per il 23 novembre, i sindacalisti vogliono incontrare la holding per «comprendere i tempi effettivi della ripresa delle attività in banchina e nei reparti». Non solo. Hanno posto anche «due condizioni imprescindibili». La prima: «La chiusura degli accordi con gli armatori per la stipula dei nuovi contratti e il consolidamento del portafoglio ordini». La seconda: «La definizione delle intese con i fornitori».

Nuovo scontro tra Cgil e Tisg

A chiudere le convulse ore che hanno aggiunto un capitolo alla vicenda è arrivato, in serata, un botta e risposta tra Fiom-Cgil e Tisg. Il sindacato, attraverso Umberto Faita e Nicola Del Vecchio, ha chiesto garanzie sul pagamento delle spettanze di novembre e delle tredicesime. Poi ha aggiunto: «L’azienda ha lasciato intendere che potrebbe esserci un’ipotesi alternativa rispetto all’aggiudicazione ratificata con l’atto notarile. Non ci stupirebbe un estremo colpo di coda da parte dell’attuale proprietà. Un ulteriore cambio di scenario rappresenterebbe una perdita di tempo fatta sulle spalle di lavoratrici e lavoratori». Netta la risposta della società, che confermato l’appuntamento di lunedì 23 novembre: «C’è un ordine del giorno preciso e chiaramente definito. In quella sede il Consiglio sarà chiamato a effettuare gli approfondimenti e le valutazioni di propria competenza, così come previsto dalla normativa vigente e nel rispetto delle disposizioni del Tribunale. Contrariamente a quanto affermato dalle organizzazioni sindacali, l’azienda non ha mai lasciato intendere alcunché circa l’esistenza di ipotesi alternative rispetto all’esito del procedimento competitivo».