Mobilitazione nell’indotto, Sanlorenzo: “Regolamenti garantiscono sicurezza”

La replica del gruppo: "L'astensione del lavoro si è sviluppata in totale autonomia, senza richieste preventive o di chiarimento"

Un dettaglio del cantiere di Sanlorenzo
Un dettaglio del cantiere di Sanlorenzo

Ultimo aggiornamento 5 novembre 2026 - 21:13

“Le disposizioni e i regolamenti interni rispondono a una priorità inderogabile: garantire i più elevati standard di sicurezza, tutela e prevenzione per chiunque operi all’interno di un contesto produttivo complesso come quello navale”. A poco più di 24 ore dalla manifestazione spontanea dei lavoratori dell’indotto e dall’incontro con i sindacati che ne è seguito, Sanlorenzo ha voluto precisare il modus operandi che quotidianamente guida la gestione del cantiere.

Sanlorenzo, mobilitazione al cantiere della Spezia: i lavoratori dell’indotto incrociano le braccia

“L’attenzione dell’azienda verso le persone coinvolte nelle lavorazioni, trattandosi di dipendenti di ditte appaltatrici terze con cui non sussiste un rapporto di impiego diretto, si concretizza da tempo in best practice strutturate per favorire il benessere e l’inclusione – scrivono da Ameglia -. Tra queste, figurano sportelli dedicati di mediazione culturale e corsi gratuiti di lingua italiana e di educazione civica, attivati specificamente per agevolare l’integrazione, in particolare dei lavoratori esteri”. Tutte iniziative che, insieme ad altre attività dedicate alle risorse umane, “hanno portato alla prestigiosa certificazione di azienda Top Employer per l’anno 2026”.

Il cantiere evoca un modello Sanlorenzo: “Poggia storicamente su un sistema di relazioni industriali fondato sull’ascolto, sul confronto costante e sulla reciproca responsabilità. Proprio grazie ai tavoli già svolti alla presenza delle organizzazioni sindacali sulle tematiche operative, sono state introdotte nel tempo concrete migliorie”, si legge. Poi l’affondo sull’episodio del 4 novembre: “L’astensione dal lavoro delle scorse ore si è tuttavia sviluppata in totale autonomia, in assenza di rappresentanza sindacale e senza che fosse pervenuta alcuna preventiva richiesta di incontro o di chiarimento alla direzione. Nel ribadire l’importanza del rispetto delle regole a presidio della sicurezza di tutti, l’azienda ritiene essenziale ricondurre qualsiasi eventuale esigenza o confronto all’interno dei corretti binari delle relazioni industriali, unica sede idonea per un dialogo ordinato, trasparente e costruttivo”.

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