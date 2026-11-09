Il Propeller Club incontra i cantieri spezzini: “La nautica ha fatto sistema”

Preservare la competitività della nautica italiana. Costituire una rete di risorse, professionalità e maestranze. E ancora: valorizzare gli spazi e gli asset produttivi, insieme alla definizione di regole operative condivise. La tavola rotonda organizzata dal Propeller Club con Sanlorenzo, Baglietto e Riva-Ferretti è stata l’occasione per fotografare il settore. «Il filo conduttore dell’incontro – ha precisato il presidente del club spezzino Gianluca Agostinelli – è stato il passaggio dalla competizione tra singole realtà alla costruzione di un sistema territoriale capace di affrontare insieme le sfide internazionali». In questa prospettiva, ha aggiunto, «l’iniziativa ha rappresentato un’opportunità di conoscenza e dialogo tra il mondo della cantieristica e gli attori dell’economia del mare, con al centro il patrimonio di competenze e relazioni del distretto spezzino».

Dopo la visita nei cantieri spezzini, i protagonisti della giornata si sono spostati a Porto Lotti. Nel corso della tavola rotonda, Cesare Perotti di Sanlorenzo ha richiamato il valore dei cluster industriali e il modello della “coopetition”: competere sul mercato e, allo stesso tempo, collaborare sui progetti di interesse comune.

Subito dopo, il direttore finanziario di Baglietto Daniele Bellotti ha posto l’accento sulle opportunità del cluster spezzino e sul progetto Miglio Blu come leva di aggregazione territoriale. Dal suo intervento intervento è emersa l’importanza di mettere in rete risorse, professionalità e maestranze, superando le rivalità locali per sostenere lo sviluppo industriale. «Una prospettiva che lega la crescita delle imprese alle opportunità di lavoro e al futuro della comunità», hanno precisato dal Propeller Club.

Ivan Polidoro, direttore dello stabilimento Riva della Spezia – Ferretti Group, ha chiuso il confronto allargando la riflessione all’integrazione tra nautica, portualità, logistica, difesa e turismo. In particolare, ha evidenziato la necessità di superare una visione per comparti separati. La valorizzazione degli spazi e degli asset produttivi, insieme alla definizione di regole operative condivise, è stata indicata come una condizione per generare ricadute durature sull’intero territorio.