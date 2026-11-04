Sanlorenzo, mobilitazione al cantiere della Spezia: i lavoratori dell’indotto incrociano le braccia

“Questa mattina non entriamo”. L’allarme è scattato di prima mattina, al cantiere di Sanlorenzo della Spezia. Oltre 200 tra lavoratrici e lavoratori dell’indotto hanno dato vita a una mobilitazione spontanea, rimanendo fuori dal sito produttivo per protestare contro le condizioni di vita e di lavoro.

La manifestazione è durata poco più di due ore. Un lasso di tempo che ha permesso alle segreterie territoriali di Cgil, Cisl e Uil – insieme alle categorie Filctem, Fiom, Uilm, Uiltec, Fim e Femca – di arrivare sul posto e incontrare l’azienda per portare al tavolo le problematiche sollevate dai lavoratori. “La mobilitazione rappresenta, infatti, un segnale di disagio che non può essere sottovalutato – hanno spiegato le sigle -. È necessario garantire a tutti i lavoratori dell’indotto condizioni di lavoro dignitose, sicurezza e pieno rispetto dei diritti, senza disparità di trattamento all’interno dello stesso sito produttivo”.

A seguito dell’incontro con Sanlorenzo, è stato quindi definito un percorso di confronto. La prima tappa, lunedì 9 novembre, prevede un’assemblea con tutte le ditte dell’indotto all’interno del cantiere. Successivamente, ci si sposterà in Confinfustria con i sindacati e le categorie. “Questo iter dovrà consentire di affrontare nel merito le criticità denunciate dai lavoratori e individuare soluzioni concrete. L’obiettivo è garantire condizioni di lavoro e di vita adeguate a tutte le persone che operano nel cantiere, a prescindere dall’azienda di appartenenza”, hanno concluso Cgil, Cisl e Uil.