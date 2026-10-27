Rinnovo del contratto, sciopero alla Ultraflex

Frizioni tra l'importante azienda del diporto nautico e il sindacato. Mortola (Fiom Cgil): "L'ipotesi di accordo è stata modificata unilateralmente dalla società. Manifestiamo, aggiungendo il blocco dello straordinario"

Ultimo aggiornamento 27 ottobre 2026 - 19:56

Genova – Si è svolto oggi lo sciopero alla Ultraflex di Casella, azienda metalmeccanica nel comparto della strumentazione nella nautica da diporto, per chiedere il rinnovo del contratto integrativo di lavoro. Al centro della protesta l’ipotesi di accordo sottoscritto nei giorni scorsi tra sindacato e azienda, e approvato dalla maggioranza dall’assemblea dei lavoratori, testo successivamente modificato “in modo unilaterale dalla Ultraflex, è un atteggiamento irricevibile del quale chiediamo conto all’azienda  – commenta Ivano Mortola, segretario della Fiom Cgil genovese -. La settimana scorsa, insieme alla rappresentanza sindacale unitaria, avevamo già proclamato sciopero e oggi abbiamo replicato aggiungendo il blocco dello straordinario e delle prestazioni supplementari sino a nuova comunicazione. È evidente che senza risposte continua la mobilitazione del personale”.

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