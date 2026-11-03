Tisg, le richieste dei sindacati: “Vanno tutelati i lavoratori e l’indotto”

Fim-Cisl e Uilm hanno chiesto anche la convocazione di un tavolo istituzionale prima dell'11 novembre

Cantiere di The Italian Sea Group

Ultimo aggiornamento 3 novembre 2026 - 20:18

Tutela dei lavoratori e della filiera. Un piano industriale di rilancio, senza speculazioni. La salvaguardia delle imprese fornitrici. E, da ultimo, la convocazione immediata di un tavolo sindacale e istituzionale. Sono quattro le richieste dei sindacati toscani che, a poche ore di distanza dall’annuncio di The Italian Sea Group sull’individuazione dell’offerta di Sri Global come proposta di riferimento, tornano ad alzare la voce.

Tisg individua l’offerta di riferimento: “È quella di Sri Global”

“Chiediamo il riassorbimento e la garanzia integrale di tutti i posti di lavoro”, è la prima richiesta di Fim-Cisl, Uilm e Rsu. “Il piano industriale del nuovo acquirente deve inoltre tutelare l’intera filiera locale, evitando ricadute sociali drammatiche su un territorio già messo a dura prova”. L’acquisizione da parte di Sri Global, o dell’eventuale miglior offerente, “deve essere accompagnata da un programma di rilancio reale, credibile e di lungo periodo – aggiungono -, focalizzato sulla valorizzazione delle maestranze e dei marchi di eccellenza del gruppo: Admiral, Tecnomar, Perini Navi, Picchiotti e NCA Refit”. Da qui la promessa di respingere “qualsiasi tentativo di spezzatino, ridimensionamento o logica di mera speculazione finanziaria”.

E ancora: “La capienza dell’offerta, da 220 milioni di euro, e le modalità di soddisfacimento dei crediti privilegiati e chirografari devono garantire risposte concrete anche alle imprese fornitrici dell’indotto locale, affinché non si generi un effetto domino con conseguenti crisi aziendali in cascata nel distretto apuano”, puntualizzano le sigle.

Da ultimo, Fim-Cisl e Uilm hanno chiesto la convocazione urgente di un tavolo di confronto con Regione Toscana e Comune di Carrara prima dell’udienza dell’11 novembre. ​I sindacati “pretendono di essere collocati al centro del confronto per visionare i dettagli del piano industriale, le clausole sociali e le condizioni operative dell’affitto d’azienda previsto a dicembre”.

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