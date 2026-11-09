Stop all’ampliamento della sede: la Soprintendenza boccia il progetto di Baglietto

L'intervento prevedeva attività sull'edificio alla Spezia e la sopraelevazione di un ulteriore piano del fabbricato

Il cantiere di Baglietto alla Spezia
Il cantiere di Baglietto alla Spezia

Ultimo aggiornamento 9 novembre 2026 - 13:01

Stop alla ristrutturazione. La conferenza dei servizi indetta dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale si è conclusa con esito negativo: il progetto di ampliamento dell’edificio destinato agli uffici all’interno del cantiere di Baglietto, alla Spezia, ha ricevuto il parere contrario della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria.

Il progetto era stato presentato in Via del Molo nella prima decade di luglio. Prevedeva un intervento edilizio sul primo piano dell’edificio e la sopraelevazione di un ulteriore piano del fabbricato. Oggi, a quasi quattro mesi di distanza, è arrivato il “no” della conferenza. A motivazione il dissenso della Soprintendenza, formalizzato con una nota dello scorso 29 ottobre, è soprattutto l’altezza del volume previsto lungo il fronte strada.

Per superare la criticità, l’ente ha suggerito di arretrare la struttura oppure di studiare una diversa articolazione dei volumi. Nel frattempo però, sulla base dei pareri acquisiti durante la procedura, il responsabile del procedimento dell’Autorità portuale Luca Perfetti ha disposto la conclusione negativa della conferenza dei servizi.

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