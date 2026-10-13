Stati Uniti: i coreani di Hanwha puntano a un secondo cantiere dopo Philadelphia

Il big asiatico della cantieristica ha già un ordinativo di circa venti navi e al momento i bacini dello stabilimento acquistato nel 2025 non bastano: siglata anche una partnership con HavocAI

Philly Shipyard in the U.S.

Ultimo aggiornamento 13 ottobre 2026 - 18:42

Il cantiere navale Philly di Philadelphia, negli Stati Uniti, è uno dei principali pilastri del piano di rinascita della cantieristica a stelle e strisce varato dalla seconda amministrazione di Donald Trump. Solo che c’è un problema: potrebbe non essere abbastanza spazioso per soddisfare tutti gli ordini di nuove imbarcazioni. I coreani di Hanwha, nuovi proprietari dell’impianto, hanno promesso cinque miliardi di investimenti che verranno destinati a miglioramenti e nuove assunzioni di personale.

In un’intervista al Wall Street Journal, Michael Coulter, amministratore delegato della branca americana del colosso di Seul, ha detto che l’obiettivo è ampliare lo stabilimento perché riesca a varare venti navi all’anno. Solo che i due bacini che possiede a Philadelphia non sono sufficienti. Serve, dice Coulter, “semplicemente più spazio“, a cominciare dagli spazi disponibili in zona. Viene presa in considerazione anche l’ipotesi di realizzare le imbarcazioni in un bacino preso in affitto da terzi.

L’autorevole quotidiano finanziario americano cita anche la possibilità di comprare un secondo cantiere in un’altra zona degli Stati Uniti, senza indicare quali siano le ipotesi sul tavolo.

Lista di ordini

Hanwha al momento deve già sbrigare la consegna di poco meno di venti navi: si parte dalle navi commerciali ordinate da Hanwha Shipping, passando per tre navi di sorveglianza e tracciamento missilistico destinate alla Maritime Administration e probabilmente anche un sottomarino nucleare stealth: qui la decisione sul sito di costruzione però dovrà essere presa dopo un meeting bilaterale tra Washington e Seul, date le dichiarazioni ambigue di Trump e del governo sudcoreano.

Giovedì prossimo poi dovrebbe essere annunciata una partnership con HavocAI, una società di software con sede in Rhode Island, per la realizzazione di navi drone che possano trasportare missili, cargo e condurre operazioni di sorveglianza, una mossa che svela le intenzioni di Hanwha di diventare fornitore della Marina Militare statunitense. Di recente infatti il Congresso ha stanziato tre miliardi di dollari proprio per la costruzione di nuovi droni navali.

Le due società dovrebbero sviluppare delle imbarcazioni autonome grandi circa 60 metri. A dimostrazione finale che oggettivamente due bacini sono troppo pochi, specie se si guardano i numeri attuali con due navi varate all’anno. E a Washington hanno fretta.

 

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