Svolta per The Italian Sea Group: fissata la data dell’asta

La vicenda di The Italian Sea Group si arricchisce di un nuovo capitolo. Il tribunale di Firenze ha stabilito la data dell’asta: si terrà lunedì 16 novembre nel tardo pomeriggio. Di fronte al notaio si presenteranno Sri Global, la holding di investimento controllata da Giulio Gallazzi (52%) e Bernardo Vacchi (48%), e Azimut Benetti. Non Palumbo, la cui offerta – stando alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore – sarebbe stata respinta dai giudici.

Dalla giornata spartiacque del 19 ottobre, quando la società annunciò di aver ricevuto cinque manifestazioni d’interesse vincolanti è passato meno di un mese. Eppure, i colpi di scena sono arrivati uno dopo l’altro. Dopo il toto-nomi che ha visto uscire dall’ampolla i profili di Sri Global, Azimut Benetti, Polo Nautico Carrara, Fincantieri e Baglietto, il 2 novembre Tisg ha individuato nell’offerta presentata dalla holding di Gallazzi e Vacchi la proposta di riferimento per la cessione del complesso nella sua interezza. Nell’occasione ha annunciato anche la scelta del concordato preventivo con continuità aziendale per proseguire il percorso.

Il resto è storia degli ultimi giorni. La proposta di Palumbo, che pare essere stata respinta. E un’asta che, a questi punti, vedrà due partecipanti. Azimut ha preferito non commentare gli spifferi sulla volontà di non partecipare alla nuova fase della gara. Sri Global, dall’altra parte, resta forte di un’offerta da 220 milioni per tutti gli asset dell’azienda.

The Italian Sea Group ha già specificato che ritiene possibile arrivare alla stipula del contratto d’affitto «nella prima settimana di dicembre». Questo passaggio rappresenterà un primo snodo operativo, in attesa delle altre tappe e qualche settimana dopo l’asta del prossimo 16 novembre.