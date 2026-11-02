Tisg individua l’offerta di riferimento: “È quella di Sri Global”

The Italian Sea Group ha individuato nell’offerta di Sri Group Global Limited la proposta di riferimento per la cessione dell’intero complesso aziendale. Duecentoventi milioni di euro da porre «a base del piano di regolazione della crisi» da presentare al Tribunale di Firenze. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi il 2 novembre, ha scelto di avviare «in tempi serrati una fase di rilancio» per individuare «la migliore offerta per i creditori e per gli stakeholders».

La decisione è arrivata dopo un’attenta valutazione delle cinque offerte vincolati ricevute, condotta con il supporto degli advisor Meti Corporete Finance e Kpmg Advisory. La società, tuttavia, ha precisato che l’offerta selezionata «non è allo stato oggetto di accettazione», poiché è necessaria la preventiva autorizzazione del Tribunale di Firenze. L’individuazione di Sri Global, quindi, «non determina, di per sé, il perfezionamento di alcun trasferimento del complesso aziendale». La procedura resta aperta e il gruppo si riserva di modificare il piano e la proposta qualora dovesse arrivare un’offerta migliorativa.

Il percorso individuato dall’assise è quello del concordato preventivo con continuità aziendale indiretta. Per la società, si tratta dello «strumento più adeguato ad adempiere agli obblighi di legge gravanti su Tisg per effetto della sua situazione». In questo schema, l’attività d’impresa non proseguirà in capo all’azienda ma a un soggetto terzo, «nel caso di specie l’offerente che sarà selezionato». Il complesso verrà concesso, quindi, «in esecuzione del piano». L’obiettivo dichiarato è garantire «la salvaguardia della continuità produttiva e dei livelli occupazionali», nei termini previsti dalla normativa.

The Italian Sea Group ritiene possibile arrivare alla stipula del contratto d’affitto «nella prima settimana di dicembre». Il passaggio rappresenterà un primo snodo operativo, in attesa delle altre tappe e, soprattutto, delle autorizzazioni giudiziarie necessarie. A tal riguardo, il piano e la proposta concordataria, corredati dalla documentazione richiesta, sono stati depositati subito dopo la riunione del Cda al Tribunale di Firenze. L’udienza per il loro esame è fissata al prossimo 11 novembre.

Il programma concordatario prevede più punti. Anzitutto, la cessione del complesso aziendale a Sri Group Global Limited, a oggi per 220 milioni di euro. Poi l’affitto dell’azienda all’acquirente nel periodo che precederà il perfezionamento della vendita. E ancora: le risorse derivanti dal trasferimento saranno destinate principalmente al soddisfacimento dei creditori, suddivisi in classi secondo «la regola di priorità assoluta». Nel dettaglio, la proposta contempla il pagamento integrale dei crediti privilegiati e delle spese di procedura e degli altri crediti prededucibili, mentre per i chirografari è previsto un pagamento pari a circa il 10%. Non è invece ipotizzato alcun pagamento per i postergati. Da ultimo, è inclusa «la cessione ai creditori di tutti i diritti risarcitori e restitutori della Società e delle relative azioni».

Un punto particolarmente rilevante riguarda gli attuali azionisti: il comunicato diffuso dalla società con sede a Marina di Carrara chiarisce che «non è prevista loro alcuna attribuzione di valore». Inoltre, dall’omologazione del concordato da parte del Tribunale di Firenze, Tisg sarà posta in liquidazione. Al termine dell’esecuzione del piano, la società «cesserà di essere titolare dell’azienda e di svolgere direttamente attività operativa». La continuità industriale passerà quindi al soggetto che sarà selezionato per rilevare il complesso aziendale.