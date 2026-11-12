Tisg, attesa dopo l’udienza in tribunale: spunta l’offerta di Palumbo

Il cavaliere bianco che lancerà una cima di salvataggio a The Italian Sea Group è ancora avvolto nell’ombra. Dopo l’ultima udienza al Tribunale di Firenze, il fascicolo del cantiere di Marina di Carrara rimane aperto. Non è stata ufficializzata la data, tanto attesa, per l’asta. Né i proponenti ammessi ai rilanci. Lontano da palazzo di giustizia, intanto, i sindacati tornano a ribadire il “no allo spezzatino” mentre all’orizzonte sarebbe spuntata un’altra offerta, quella di Palumbo.

Dalla giornata spartiacque del 19 ottobre, quando la società annunciò di aver ricevuto 5 manifestazioni d’interesse vincolanti è passato meno di un mese. Eppure, i colpi di scena si sono susseguiti. Dopo il toto-nomi che ha visto uscire dall’ampolla i profili Sri Global, Azimut Benetti, Polo Nautico Carrara, Fincantieri e Baglietto, il 2 novembre Tisg ha individuato nell’offerta presentata dalla holding di Giulio Gallazzi e Bernardo Vacchi la proposta di riferimento per la cessione dell’intero complesso aziendale. Nell’occasione ha annunciato anche la scelta del concordato preventivo con continuità aziendale per proseguire il percorso.

Il resto è cronaca degli ultimi giorni. A inizio mese è rispuntato il nome di Palumbo. Secondo voci di banchina, il colosso dello yachting avrebbe presentato un’offerta da oltre 200 milioni di euro. Il perimetro non è chiaro. Ciò che è certo, d’altro canto, è che qualora la proposta venisse confermata spetterebbe ai giudici fiorentini valutarla e deciderne l’eventuale ammissione alla prossima fase dell’iter.

L’ultima udienza, infatti, è stata interlocutoria. Il 16 novembre poteva essere una data valida per l’asta. Al momento, invece, l’unico appuntamento ufficiale sarà l’incontro tra sindacati e rappresentanti dell’azienda. Proprio mentre alcuni dei protagonisti entravano a palazzo di giustizia, Cisl e Uil sono tornate ad alzare la voce. “Basta con il gioco delle tre carte”, hanno dichiarato Michele Folloni (Cisl Toscana Nord), Massimo Graziani (Uil Toscana), Bruno Casotti (Fim-Cisl Toscana) e Giacomo Saisi (Uilm Lucca, Massa-Carrara). Le sigle non chiedono “un acquirente qualsiasi”, ma un futuro industriale certo: “Non permetteremo che sotto l’albero di Natale i lavoratori trovino, al posto dello stipendio e della tredicesima, l’ennesima promessa non mantenuta”.