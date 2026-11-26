Il lussuoso mega yacht Amore Vero, sospettato di appartenere a Igor Sechin, uno degli uomini più vicini a Vladimir Putin e amministratore delegato del colosso petrolifero Rosneft, è ormeggiato da alcune settimane al Port Vauban di Antibes, nel cosiddetto «quai des milliardaires».

Lungo circa 86-88 metri e con un valore stimato di 120 milioni di euro, lo yacht ha lasciato i cantieri navali di La Ciotat lunedì 2 novembre 2026, sotto stretta sorveglianza delle dogane francesi. Dopo una breve navigazione è arrivato ad Antibes, dove si trova attualmente sotto il controllo delle autorità doganali.

Bloccato nella notte tra il 2 e il 3 marzo 2022, mentre tentava di lasciare il porto senza aver completato i lavori di manutenzione, lo yacht è rimasto fermo a La Ciotat per quasi cinque anni. Il provvedimento rientrava nelle misure di congelamento dei beni adottate dall’Unione europea contro gli oligarchi russi dopo l’invasione dell’Ucraina.

Secondo il governo francese, Sechin è uno dei più stretti consiglieri e amici personali di Putin, con rapporti che risalgono agli anni Novanta, quando entrambi frequentavano gli ambienti politici di San Pietroburgo. Lo yacht è formalmente intestato a una società della quale l’oligarca russo sarebbe il principale azionista.

Per l’ormeggio ad Antibes è stato sottoscritto un contratto valido fino ad aprile 2027, per un importo di 164.000 euro più Iva. A questa cifra si aggiungono i consumi effettivi di elettricità e acqua. La manutenzione annuale di uno yacht di queste dimensioni può arrivare a costare il 10% del suo valore di acquisto.

Resta aperta un’inchiesta presso la Procura di Marsiglia, che potrebbe sfociare in un sequestro giudiziario qualora emergessero tentativi di eludere le misure di congelamento. Le dogane hanno autorizzato il trasferimento, ma lo yacht rimane sotto la loro autorità e non può lasciare le acque francesi.

Il trasferimento dal cantiere a un porto turistico e commerciale consente di ridurre i costi di stazionamento e facilita l’accesso alla nave, senza modificare il regime di restrizioni cui è sottoposta. Amore Vero resta così uno dei casi più emblematici dell’applicazione delle sanzioni europee ai patrimoni riconducibili agli ambienti di potere russi.