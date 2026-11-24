“Il Medio Oriente non è un mercato secondario ma una priorità strategica”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Ferretti Group, Stassi Anastassov, intervenendo al Gulf Superyacht Summit, attualmente in corso a Dubai.

Dubai “è un esempio straordinario di ciò che accade quando le persone dedicano più tempo a immaginare ciò che è possibile, anziché a spiegare perché qualcosa non lo sia”: uno spirito che il manager, che nell’area ha lavorato quando era in Procter&Gamble, vuole trasmettere anche a Ferretti. L’ambizione del gruppo è chiara, ha aggiunto: “Diventare il leader indiscusso della nautica di lusso in Medio Oriente e Africa”. Anastassov, però, allarga la forbice a tutta la nautica italiana, che può divenire “il punto di riferimento assoluto in questa regione per lusso, design, artigianalità, qualità ed eccellenza tecnologica”.

Dal 24 novembre il gruppo esporrà al Dubai International Boat Show quattro imbarcazioni il Pershing 8X, un Riva 82′ Diva, un Rivamare e un wallytender48X. In occasione del salone, Ferretti Group è affiancato da una selezione di partner italiani e internazionali: Range Rover è Official Automotive Partner e Flexjet propone condizioni dedicate per i voli in jet privato; Poliform, Official Furniture Partner, arreda l’area espositiva del Gruppo. Dolce & Gabbana firma le divise dello staff, Bang & Olufsen arricchisce l’esperienza Riva con speaker personalizzati e Seabob.