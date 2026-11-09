Antonini Navi vara EVO 31: “Estetica distintiva e costi competitivi”

Il cantiere spezzino svela la nuova imbarcazione costruita a Pertusola: sarà consegnata all'armatore entro la primavera 2027

Lo yacht Evo 31 di Antonini Navi
Lo yacht Evo 31 di Antonini Navi

Ultimo aggiornamento 9 novembre 2026 - 12:54

“Con EVO 31 abbiamo voluto rompere gli schemi e dimostrare che anche in questa fascia dimensionale si può realizzare uno yacht custom in metallo sicuro, moderno e di altissima qualità, con una vivibilità interna ed esterna paragonabile a quella di unità ben più grandi”. C’è soddisfazione nel cantiere di Antonini Navi. Una nuova imbarcazione, da oltre 30 metri, è realtà. E sarà consegnata all’armatore entro la primavera del 2027.

Un po’ di numeri: 31 metri di lunghezza, quattro ponti, 78 metri quadrati per vivere uno spazio prendisole dedicato al relax. Evo 31, spiegano dal cantiere di Pertusola alla Spezia, “si distingue per l’ampiezza degli ambienti interni e per le generose superfici esterne”. I primi portano la firma di Hot Lab, le seconde di Hydro Tec. Insieme hanno dato vita a un’imbarcazione che Antonini Navi definisce “dalla forte identità”.

La prima particolarità si trova sul main deck. L’intero ponte è stato concepito come un grande spazio dedicato alla convivialità, organizzato attorno a un’ampia lounge centrale in continuità con il cockpit di poppa e le aree esterne. Mentre a prua trova posto una zona multifunzionale con terrazza privata integrata nello scafo, utilizzabile come area dining, ufficio o spazio dedicato a incontri e momenti di lavoro. L’upper deck ospita, invece, la plancia di comando e gli spazi dedicati all’armatore. E ancora: sul sun deck si dà spazio al relax, nel lower deck si trovano quattro cabine per gli ospiti, gli allotti per l’equipaggio e le aree di servizio.

Particolarmente interessante, secondo i costruttori, è la scelta di collocare la crew mess sul main deck, in collegamento diretto con la gallery: ” Si tratta di una soluzione che migliora l’efficienza del servizio riducendo gli spostamenti interni dell’equipaggio. Anche sala macchine e lazzaretto di poppa sono stati progettati con volumi generosi e layout ottimizzati per semplificare le operazioni di bordo”.

Antonini Navi parla di “estetica distintiva e soluzioni costruttive e impiantistiche di livello elevato”, pur mantenendo “costi molto competitivi”. Evo 31, concludono dal cantiere, “dimostra che il metallo può essere una valida alternativa alla vetroresina anche per yacht di queste dimensioni: una scelta capace di offrire solidità e sicurezza, altissima qualità e grande libertà progettuale”.

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