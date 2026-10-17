Benetti Domani, il superyacht da 45 metri in vendita negli Usa per 20 milioni

Quarantacinque metri di lunghezza, cinque ponti, sei cabine e un prezzo di listino di 20 milioni di euro (circa 22,5 milioni di dollari). Il superyacht Domani, consegnato dal cantiere Benetti nel 2016, torna sul mercato internazionale della nautica di lusso. L’unità si presenta al pubblico di acquirenti dopo una serie di interventi di manutenzione e l’aggiornamento della certificazione con la visita speciale decennale di classe RINA previsti per il 2026.

La vendita è curata in co-brokerage dalle agenzie Allied Marine ed Edmiston. La barca si trova attualmente ormeggiata a Fort Lauderdale, in Florida, come confermato dalle principali testate internazionali del settore nautico dopo le indiscrezioni rilanciate dal magazine statunitense Yachting.

Costruito con scafo in acciaio, sovrastruttura in alluminio e ponti in teak, Domani è un modello custom realizzato dallo stabilimento toscano di Viareggio. L’architettura navale e le linee esterne sono state sviluppate direttamente dai progettisti di Benetti, mentre il layout degli interni è firmato dal designer Carlo Galeazzi. Il progetto gioca sul contrasto tra essenze lignee scure e marmi chiari, affiancati da ampie vetrate a tutta altezza pensate per garantire la massima luminosità naturale all’interno.

L’imbarcazione offre ospitalità a 12 passeggeri suddivisi in sei cabine, oltre agli alloggi per otto membri dell’equipaggio. La suite armatoriale, situata a tutto baglio, include un terrazzino privato abbattibile. La distribuzione degli spazi interni ed esterni comprende un salone panoramico, una sala cinema, diverse zone pranzo all’aperto e un ponte superiore (sundeck) attrezzato con vasca idromassaggio, bar e prendisole.

A poppa si trova il beach club a pelo d’acqua, dotato di bar e doccia, collegato direttamente alla plancetta di poppa per facilitare le attività acquatiche e la discesa in mare durante le soste in rada.

La spinta è fornita da una coppia di motori Caterpillar, che consentono di raggiungere una velocità massima di 15 nodi e un’andatura di crociera tra i 13 e i 14 nodi. Lo yacht aveva già affrontato un importante ciclo di refit nel 2023, culminato con la riverniciatura completa di scafo e sovrastruttura.

Il rinnovo della certificazione di classe decennale rappresenta un tassello chiave nella trattativa per un potenziale compratore, pur restando soggetto alle consuete perizie tecniche indipendenti di pre-acquisto. Nella sua categoria, i 45 metri del Benetti Domani rappresentano un punto d’equilibrio tra volumi vivibili, autonomia per la navigazione a largo raggio e costi di gestione contenuti rispetto ai giganti del settore.

(Foto Allied)