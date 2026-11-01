Benetti al Fort Lauderdale Boat Show: “Un terzo del nostro portafoglio ordini arriva dagli Usa”

Benetti ha portato al Fort Lauderdale International Boat Show “Oasis”, la famiglia di yacht che – come spiegano dal cantiere – “esprime al meglio la filosofia del cantiere in materia di vita a bordo”. Una scelta che si inserisce in un quadro netto: “Oggi un terzo del nostro portafoglio ordini proviene dagli Stati Uniti – ha spiegato la direttrice commerciale Daniela Petrozzi -. Questo traguardo testimonia l’efficacia degli investimenti realizzati nel Paese: continueremo a rafforzare la nostra presenza in questo mercato per essere sempre più vicini ad armatori e rispondere al meglio alle loro esigenze”.

La strategia del cantiere si è concretizzata nella presentazione del progetto “Oasis 36M” al mercato americano, accompagnata dalla presenza di altri due yacht della famiglia: il M/Y Alpha Waves, di 40 metri, e il M/Y Samara, di 34 metri. Oasis 36M rappresenta “la più recente evoluzione”, spiegano da Benetti. Il progetto nasce dall’obiettivo di “integrare soluzioni tecniche e funzionali sempre più avanzate”, valorizzando al contempo “le migliori esperienze maturate dagli armatori e dagli equipaggi”.

I risultati, continuano, sono diversi: “Una nuova architettura navale, una diversa interpretazione degli spazi di bordo e l’introduzione di tecnologie che innalzano i livelli di comfort, silenziosità ed efficienza”. In occasione della presentazione al Fort Lauderdale International Boat Show, Benetti ha ricordato che il progetto “Oasis 42M” ha già registrato nove vendite: per il cantiere, la conferma sul “forte interesse del mercato per questa filosofia e la sua capacità di evolversi”.