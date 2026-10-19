Cinque offerte vincolanti sul tavolo di Tisg: “Valutazioni in corso”

Aperta la corsa ai cantieri della società: Sanlorenzo e Baglietto puntano La Spezia, Sri e Azimut l'intero complesso aziendale

Il cantiere Tisg

Ultimo aggiornamento 20 ottobre 2026 - 11:15

Cinque offerte vincolanti. Due per l’intero complesso aziendale di The Italian Sea Group, tre per perimetri più circoscritti, come specifici beni o rami d’azienda. L’esito del processo competitivo, finalizzato all’individuazione di potenziali investitori nell’ambito del percorso di ristrutturazione della società di Marina di Carrara, è nero su bianco.

Sanlorenzo e Baglietto: solo La Spezia

Quella del 19 ottobre è stata una giornata spartiacque. L’annuncio di Tisg è arrivato in serata. Tutte le offerte, si legge, sono «relative a operazioni strutturate esclusivamente nella forma dell’Asset Deal». Tradotto: proposte per l’acquisizione di cantieri, marchi o partecipate. Nessuno degli offerenti, di conseguenza, ha scelto la strada dello “Share Deal”, per l’acquisto di quote.

La prima società a uscire allo scoperto è stata la Polo Nautico Carrara, partecipata da Sanlorenzo e Polo Nautico Viareggio. La sorpresa è stata nel cambio di strategia: non più un’offerta per rilevare l’intero complesso aziendale, ma una proposta limitata al solo ramo d’azienda “Cantiere di La Spezia”. Un’impostazione dettata, come spiegato dal gruppo guidato da Massimo Perotti, dalle «informazioni e dalla documentazione disponibili e in considerazione delle tempistiche del processo», ma che punta comunque a «salvaguardare la filiera produttiva e i livelli occupazionali del sito».

La scelta di «una struttura azionaria più snella» rispetto a quella comunicata in estate, alla fine, ha coinciso con quella dei vicini di casa di Baglietto. Anche il Gabbiano, infatti, è tra i soggetti che hanno presentato un’offerta vincolante solo per il sito di viale San Bartolomeo. Un complesso che Tisg aveva acquisito nel 2021 all’asta per 80 milioni di euro insieme agli altri asset di Perini Navi. Oggi, secondo le stime degli analisti, il suo valore si collocherebbe tra i 20 e i 30 milioni di euro.

Sri Global: scende in campo Poerio

Per scoprire chi sarà il “Cavaliere bianco” bisognerà attendere. La platea è vasta. A settembre le offerte non vincolanti arrivate agli advisor del gruppo erano 11 e contemplavano sia l’ingresso di nuovi soggetti con aumento del capitale, sia l’acquisto di parti dell’azienda. Da quando la procedura è entrata nel vivo, in agosto, le indiscrezioni si sono rincorse. Oltre a Baglietto e Pnc, anche Sri Global (holding controllata al 52% da Giulio Gallazzi e partecipata al 48% da Finvacchi Srl di Bernardo Vacchi) ha presentato un’offerta vincolante. In questo caso, però, per l’intero perimetro aziendale e con una scelta che guarda già all’orizzonte: in caso di aggiudicazione, avrebbe già individuato in Vincenzo Poerio, nome noto nel mondo dello yachting, il futuro amministratore delegato. Anche Azimut Benetti, secondo le indiscrezioni circolate, avrebbe presentato una proposta per prendersi tutto. Ma il gruppo non ha ancora confermato ufficialmente il proprio coinvolgimento.

I prossimi passi

Altri potenziali acquirenti, invece, non hanno confermato apertamente il coinvolgimento: voci, nei mesi passati, si sono susseguite su fondi finanziari, cantieri italiani di primo piano e operatori esteri, attratti dalla possibilità di assicurarsi una base nel Mediterraneo. Le cinque offerte sono ora al vaglio del consiglio di amministrazione di Tisg, con l’assistenza dei joint financial advisor Meti Corporate Finance e Kpmg Advisory. «All’esito delle valutazioni in corso – concludono dalla società –, provvederemo a comunicare al mercato l’offerta selezionata, in coerenza con le tempistiche del deposito del piano di risanamento al Tribunale di Firenze, previsto entro la fine del mese di ottobre».

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