D-Marin compra Marina Genova: il porto dei superyacht passa al gruppo internazionale

L'operazione porta a 30 le marine del gruppo in nove Paesi. La struttura genovese dispone di oltre 450 posti barca, di cui più di 100 per superyacht. Il closing è subordinato alle autorizzazioni delle autorità competenti.

Ultimo aggiornamento 9 novembre 2026 - 10:48

Marina Genova (il porto di Sestri Ponente) passa sotto il controllo di D-Marin. Il gruppo internazionale specializzato nella gestione di porti turistici di fascia alta ha annunciato l’acquisizione della struttura genovese, una delle principali basi del Mediterraneo per yacht e superyacht, come aveva anticipato nei giorni scorsi Blueconomy.com.  L’operazione, il cui perfezionamento resta subordinato alle autorizzazioni delle autorità competenti, porta a 30 il numero delle marine del gruppo, distribuite in nove Paesi.

Per D-Marin si tratta di un ulteriore investimento nel mercato italiano e, in particolare, nel segmento dei grandi yacht. Marina Genova dispone di oltre 450 posti barca per unità da 8 a 130 metri, con più di 100 ormeggi destinati a imbarcazioni superiori ai 24 metri. Una capacità che ne fa uno degli approdi di riferimento per i superyacht nel Mediterraneo occidentale.

La struttura, situata a pochi minuti dall’aeroporto Cristoforo Colombo, comprende quattro bacini, banchine in acque profonde e un’area dedicata alle attività tecniche e cantieristiche. Sono presenti una gru con capacità di sollevamento fino a 100 tonnellate, officine, spazi per il rimessaggio a secco e una banchina per il rifornimento di carburante lunga oltre 150 metri.

Il complesso dispone inoltre di oltre mille posti auto, ristoranti, un boutique hotel e un marina village con servizi dedicati ad armatori, ospiti ed equipaggi.

«Marina Genova riunisce capacità di ormeggio, servizi tecnici e una comunità marittima esperta, elementi necessari per rispondere alle esigenze degli armatori e degli equipaggi dei superyacht», spiega Oliver Dörschuck, amministratore delegato di D-Marin. «La sua posizione consente inoltre di raggiungere alcune delle destinazioni di navigazione più apprezzate del Mediterraneo. Siamo lieti di collaborare con il team locale e di valorizzare ulteriormente la reputazione consolidata della marina».

L’acquisizione rafforza la presenza di D-Marin lungo le coste italiane, dove il gruppo è già attivo in Liguria, Toscana, Sardegna e Adriatico. Marina Genova entra così in una rete internazionale di approdi destinati alla nautica da diporto, con particolare attenzione al mercato dei superyacht.

Il perfezionamento dell’operazione è ancora soggetto al via libera delle autorità competenti. D-Marin è stata assistita da Livingstone come consulente finanziario e dallo studio Latham & Watkins per gli aspetti legali e contrattuali.

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