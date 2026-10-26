De Giorgi nuovo presidente della Lega Navale Italiana

È ex capo di Stato maggiore della Marina militare

Giuseppe De Giorgi

Ultimo aggiornamento 26 ottobre 2026 - 13:04

L’ammiraglio Giuseppe De Giorgi, già capo di Stato Maggiore della Marina Militare, assume la presidenza nazionale della Lega Navale Italiana e annuncia la sua visione per il triennio 2026-2029.

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“La Lega Navale ha una storia prestigiosa e un patrimonio straordinario di competenze e passione che ci consente di guardare con fiducia al futuro. Il Consiglio direttivo nazionale, i presidenti delle sezioni e delle elegazioni, capillarmente distribuiti sul territorio nazionale, ne saranno protagonisti. La presidenza nazionale dovrà essere al servizio delle strutture periferiche, valorizzandone le energie e le iniziative, con obiettivi chiari e risultati verificabili”, ha spiegato De Giorgi.

Al centro del programma, giovani, formazione e innovazione, attraverso un rapporto strutturato con scuole e università, nuove opportunità di accesso al mare, anche per le persone con disabilità, e un ulteriore impulso alla diffusione della cultura marittima in senso lato e della sicurezza della navigazione.

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