De Giorgi nuovo presidente della Lega Navale Italiana

L’ammiraglio Giuseppe De Giorgi, già capo di Stato Maggiore della Marina Militare, assume la presidenza nazionale della Lega Navale Italiana e annuncia la sua visione per il triennio 2026-2029.

“La Lega Navale ha una storia prestigiosa e un patrimonio straordinario di competenze e passione che ci consente di guardare con fiducia al futuro. Il Consiglio direttivo nazionale, i presidenti delle sezioni e delle elegazioni, capillarmente distribuiti sul territorio nazionale, ne saranno protagonisti. La presidenza nazionale dovrà essere al servizio delle strutture periferiche, valorizzandone le energie e le iniziative, con obiettivi chiari e risultati verificabili”, ha spiegato De Giorgi.

Al centro del programma, giovani, formazione e innovazione, attraverso un rapporto strutturato con scuole e università, nuove opportunità di accesso al mare, anche per le persone con disabilità, e un ulteriore impulso alla diffusione della cultura marittima in senso lato e della sicurezza della navigazione.