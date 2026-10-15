Del Vecchio mette in vendita lo yacht da 72 metri

Leonardo Maria Del Vecchio ha deciso di mettere sul mercato uno dei suoi due yacht di lusso. L’annuncio è arrivato durante una lunga intervista a Pulp Podcast, il programma condotto da Fedez e Mr Marra.

«Ho due yacht che battono bandiera italiana, uno lo vorrei vendere – ha dichiarato l’imprenditore –. Tra l’altro chi ci ha ascoltato, se vuole, può fare un’offerta». La battuta ha strappato un sorriso ai conduttori: «Non credo ci siano acquirenti tra il pubblico», ha replicato Marra. Del Vecchio ha poi specificato i numeri: «Uno sto cercando di venderlo. Dell’altro l’assicuratore mi ha chiesto se ero sicuro della bandiera italiana. Si tratta della più grande barca al mondo con bandiera italiana e questo per me è un onore. Quanto si traduce in tasse? 25 milioni solo per la bandiera, più 10 dell’altra barca».

Lo yacht in questione si chiama No Rush (qui le immagini). Lungo 72 metri e largo 13, è stato costruito nel 2025 dai cantieri Admiral. Esterni e interni sono firmati da Giorgio Armani in collaborazione con Admiral Centro Stile; l’architettura navale è di The Italian Sea Group. L’imbarcazione può ospitare fino a 14 persone in sette suite, dispone di un equipaggio di 20 persone, di una piattaforma di poppa di oltre 90 metri quadrati e di un’area benessere completa di palestra, jacuzzi, spa e cinema.

Nel corso della stessa intervista Del Vecchio, che nel 2025 ha inaugurato il nuovo Twiga di Milano, ha anche toccato temi più ampi. «Capisco che i ragazzi siano terrorizzati dal futuro, lo sono anch’io nonostante tutto – ha detto –. Ma la soluzione non è fermarsi: bisogna continuare a sbatterci la faccia e a camminare lungo un sentiero che non è affatto facile». Il No Rush è oggi il più grande yacht al mondo battente bandiera italiana. Subito dietro, a circa 65 metri, si collocano Main di Giorgio Armani (Codecasa, base a Porto Mirabello) e Regina d’Italia, attribuita a Stefano Gabbana. Al quarto posto c’è Altair III di Diego Della Valle (Tod’s), capace di ospitare 12 ospiti e 20 membri di equipaggio. Chiude la classifica dei cinque più grandi Seven, lo yacht a vela di 60 metri costruito da Perini Navi per Ennio Doris.