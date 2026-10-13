Ferretti, il Tribunale respinge il ricorso di KKCG: resta in carica il cda

Ferretti supera un passaggio delicato nella contesa con KKCG Maritime. Il Tribunale di Bologna ha respinto integralmente il ricorso cautelare presentato da Azúr, società riconducibile al gruppo ceco KKCG, contro alcune delibere dell’assemblea degli azionisti del 14 maggio 2026. Il consiglio di amministrazione e gli altri organi sociali nominati in quella sede restano quindi pienamente operativi, mentre la battaglia legale sulla governance del gruppo della nautica di lusso prosegue nel merito.

L’ordinanza, datata 12 ottobre, esclude la sussistenza del fumus boni iuris, cioè la ragionevole fondatezza giuridica delle contestazioni necessaria per concedere le misure cautelari richieste. KKCG puntava a sospendere con effetto immediato le delibere relative al numero dei componenti del cda, alla nomina degli amministratori e del presidente, oltre che alla composizione del collegio sindacale. Aveva chiesto anche un nuovo conteggio dei voti, escludendo quelli espressi da Ferretti International Holding (FIH).

Il punto centrale del contenzioso riguarda proprio la posizione di FIH e la legittimità dei suoi diritti di voto. Secondo quanto riferito da Ferretti, il Tribunale ha escluso che la costituzione, nel 2016, della Ferretti Security Division (FSD), le cui attività hanno oggi carattere residuale, avesse fatto scattare un obbligo di notifica ai sensi della normativa italiana sul Golden Power per la partecipazione già detenuta da FIH. Viene così meno, nella valutazione cautelare, il presupposto su cui KKCG fondava la richiesta di sospensione dei diritti di voto.

Respinte anche le contestazioni relative alla presunta esistenza di patti parasociali non dichiarati e all’asserito esercizio abusivo dei diritti di voto da parte di FIH.

La decisione rappresenta un risultato favorevole per Ferretti, che aveva difeso la regolarità delle deliberazioni assembleari e accolto con soddisfazione l’esito del procedimento. Non chiude però la disputa: il giudizio di merito sull’impugnazione delle delibere resta pendente e sarà in quella sede che verranno affrontate le questioni ancora aperte.

Per il gruppo, intanto, il pronunciamento consente di proseguire l’attività senza la sospensione degli organi societari richiesta dalla controparte.