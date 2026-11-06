I sei superyacht più ambiziosi in costruzione: il lusso sfida l’ingegneria

Nel settore dei giganti del mare, lunghezza e stazza non sono più gli unici parametri di riferimento. L’innovazione si misura sempre più nelle soluzioni strutturali, nell’uso ingegneristico del vetro e in spazi di bordo concepiti come vere e proprie residenze galleggianti. Un recente reportage di Forbes ha fatto il punto su sei progetti in fase di realizzazione capaci di spostare in avanti i limiti costruttivi. Tre di questi spiccano per rilevanza tecnica e stilistica: Project Ziggy di Lürssen, Project Spyder di Admiral e Project 410 di Royal Huisman.

Project Ziggy (Lürssen) – 101,4 metri. In costruzione presso il cantiere tedesco Lürssen e commissionato da un armatore nordamericano, Project Ziggy punta fortemente sulla trasparenza. Il progetto firmato da Harrison Eidsgaard (esterni e interni) si caratterizza per l’impiego di elementi in vetro strutturale tra i più grandi mai installati su uno yacht. Le ampie vetrate si estendono su più ponti per garantire massima luminosità negli ambienti interni. Il profilo è imponente, con ponti poppieri a cascata e una sezione di prua certificata per le operazioni di elisuperficie. Dopo il varo tecnico nella primavera del 2026, Ziggy è entrato nella fase di allestimento, con consegna prevista per il 2028.

Project Spyder (Admiral) – 88 metri. In Italia, il cantiere Admiral sta realizzando Project Spyder, uno yacht da circa 3.000 GT destinato a un armatore americano, con consegna nel 2027. Disegnato all’esterno da Espen Øino e all’interno da FM Architettura, il progetto punta su un’area poppiera multilivello: una piscina di oltre 10 metri sospesa sopra un beach club di circa 100 metri quadrati, illuminato naturalmente attraverso il fondo trasparente della vasca. Quattro piattaforme abbattibili ampliano la superficie a contatto con l’acqua, mentre l’area di prua è convertibile in campo da pickleball o eliponte. Dotato di propulsione diesel-elettrica per ridurre rumore e vibrazioni, Spyder accoglierà 18 ospiti in nove cabine ed è attualmente il secondo progetto più grande mai intrapreso da Admiral.

Project 410 (Royal Huisman) – 85 metri. Sul fronte della vela, il cantiere olandese Royal Huisman sta ultimando Project 410 (278 piedi), destinato a diventare lo sloop monomalbero più grande al mondo – una costruzione che ha imposto l’ampliamento delle strutture del cantiere. Firmato da Frers Design per l’architettura navale e gli esterni, e da Wetzels Brown per gli interni, lo yacht monta un armo in carbonio realizzato da Rondal. Nonostante le dimensioni eccezionali, il progetto mantiene un’impostazione marina: manovre veloci, buone prestazioni anche con venti leggeri e sbandamento contenuto. La barca integra un sistema di rigenerazione energetica in navigazione abbinato a un parco batterie per l’operatività in modalità silenziosa. Svelato al Monaco Yacht Show 2026, il megayacht è ormai prossimo al varo e alla consegna.

Questi tre progetti – insieme agli altri tre citati da Forbes – rappresentano dei veri e propri banchi di prova per la cantieristica europea. Dalle vetrate strutturali soggette alle flessioni dello scafo fino ai limiti dimensionali della vela monoalbero, la nuova generazione di superyacht risponde a una domanda di personalizzazione sempre più complessa attraverso l’alta ingegneria.