Lo yacht da 23 milioni nato da un peschereccio va all’asta

C’è chi compra uno yacht per farsi vedere nei porti più esclusivi del Mediterraneo e chi ne vuole uno capace di attraversare l’Atlantico con onde alte cinque o sei metri, raggiungere le coste della Groenlandia e navigare lontano dalle rotte più frequentate. Erik Vonk appartiene alla seconda categoria. L’imprenditore olandese, naturalizzato statunitense, ha trasformato un vecchio peschereccio del Mare del Nord nello yacht da esplorazione di 45,6 metri Scintilla Maris. Ora ha deciso di venderlo all’asta, senza prezzo minimo.

L’appuntamento è per il 5 novembre, quando la piattaforma americana Boathouse Auctions metterà all’asta lo yacht con una gara online. Il valore di stima dichiarato è di 23 milioni di dollari, mentre il prezzo di listino è di 16 milioni, con offerte di partenza previste da oltre 5 milioni. La vendita è stata annunciata anche da Burgess, società internazionale di intermediazione nel settore dei superyacht. La formula senza riserva significa che l’imbarcazione verrà assegnata al miglior offerente, senza alcuna soglia minima garantita per il venditore.

La storia della Scintilla Maris inizia nel 1988, quando viene costruita nei Paesi Bassi come peschereccio commerciale. Anni dopo, Vonk ne acquista lo scafo e affida al cantiere Damen Maaskant un imponente progetto di riconversione durato quattro anni. Il varo nella nuova veste risale al 2023. Dell’imbarcazione originale è rimasto soprattutto lo scafo in acciaio, scelto per la sua robustezza e per la capacità di affrontare il mare formato, mentre gli interni portano la firma dello studio olandese Vripack.

Il risultato è uno yacht explorer concepito per le lunghe navigazioni: dispone di cinque cabine per dieci ospiti, alloggi per otto membri dell’equipaggio e una propulsione ibrida. Il sistema consente di navigare anche in modalità totalmente elettrica, mentre il posizionamento dinamico permette di mantenere la rotta senza gettare l’ancora, una soluzione preziosa nelle acque profonde e negli ecosistemi marini più delicati. La barca è stata inoltre impiegata in un progetto di ricerca sulla biodiversità marina in Islanda.

Negli ultimi anni Vonk ha percorso oltre 22.000 miglia nautiche, attraversando più volte l’Atlantico e toccando Scozia, Isole Fær Øer, Islanda, Groenlandia e le coste del Canada. In un’intervista a Superyacht Investor, l’imprenditore ha spiegato di aver scelto l’asta perché preferisce sia il mercato a stabilire il valore reale di un bene unico, anziché trascinare una trattativa privata dall’esito incerto.

La decisione risponde anche a una logica pratica: uno yacht di queste dimensioni comporta spese continue di equipaggio e manutenzione, anche quando resta ormeggiato. Vonk ha dichiarato di voler chiudere questo capitolo della sua vita dopo aver realizzato il progetto che inseguiva da decenni. La vendita offrirà così un’indicazione interessante sul mercato degli yacht di lusso “fuori dagli schemi”: non un’imbarcazione nata per la vita da marina, ma una vera piattaforma d’esplorazione che unisce il recupero di uno scafo commerciale, tecnologia all’avanguardia e massimo comfort.

Per partecipare alla gara è richiesta una cauzione di 100.000 dollari. Prima dell’asta, i potenziali acquirenti potranno ispezionare lo yacht e consultarne la documentazione tecnica. Il prezzo finale dirà quanto vale, per il mercato, una barca progettata per spingersi dove molti superyacht preferiscono non avventurarsi.