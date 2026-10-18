Mercato dei superyacht, cresce l’offerta e i prezzi scendono. Il charter tiene

Il mercato dei superyacht usati mostra segnali contrastanti: le vendite tengono, ma il valore delle transazioni diminuisce e i ribassi di prezzo diventano più frequenti. A sostenere il settore è soprattutto il noleggio, che registra una crescita delle prenotazioni. È quanto emerge dal rapporto sul terzo trimestre 2026 di Northrop & Johnson, elaborato dal dipartimento di analisi dati della società.

Nei primi nove mesi dell’anno sono stati venduti 472 yacht usati di oltre 24 metri, appena l’1% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025. Il valore complessivo delle transazioni è invece calato del 4,7%, a 5,2 miliardi di dollari. Il mercato resta dominato dagli yacht a motore, mentre quelli a vela rappresentano una quota marginale. La crescita più marcata riguarda le unità tra 40 e 50 metri, con vendite in aumento di quasi il 30%. Negli altri segmenti gli scambi rimangono più contenuti, segno di una domanda concentrata sui modelli che meglio rispondono alle aspettative degli acquirenti.

L’offerta continua ad ampliarsi. Gli yacht affidati in vendita in esclusiva ai broker hanno superato quota 1.400 e i ribassi di prezzo sono sempre più frequenti. Nel terzo trimestre le transazioni si sono fermate a 126, ma il valore medio delle unità vendute è aumentato e i tempi di vendita si sono accorciati. La selezione degli acquirenti premia gli yacht con prezzi in linea con il mercato, mentre quelli sopravvalutati restano più a lungo in vendita e finiscono spesso per subire ulteriori riduzioni.

Più prudente l’andamento delle nuove costruzioni. Le vendite dichiarate sono inferiori a quelle dello stesso periodo del 2025, anche se i dati sono ancora provvisori e attendono conferme dai cantieri. Fa eccezione la fascia tra 50 e 60 metri. Oltre la metà delle operazioni riguarda costruzioni speculative, avviate dai cantieri prima di avere un acquirente. Chi compra sembra preferire yacht già in costruzione, con tempi di consegna più prevedibili, ai progetti completamente personalizzati, che richiedono diversi anni.

Il noleggio offre invece indicazioni positive. Le prenotazioni a livello mondiale sono aumentate di oltre il 18%, con una crescita analoga dei giorni effettivi di charter. Il Mediterraneo resta la principale destinazione, con un’accelerazione nell’Adriatico e nel Mediterraneo orientale. Bene anche i Caraibi e le Bahamas, entrambi in crescita di circa il 19%. Le numerose richieste arrivate a giugno e luglio hanno compensato un avvio d’anno più debole, caratterizzato da prenotazioni all’ultimo momento in un contesto internazionale incerto.

All’inizio di ottobre la flotta mondiale di superyacht contava quasi 12.800 unità. Più di 2.100 erano in vendita, poco oltre il 17% del totale, per un valore complessivo stimato in circa 19,5 miliardi di dollari. L’offerta è concentrata soprattutto nelle fasce inferiori ai 40 metri. Sopra i 50 metri gli yacht disponibili sono meno numerosi e le caratteristiche della singola unità assumono un peso maggiore nella scelta degli acquirenti.

Per chi compra uno yacht usato, la maggiore disponibilità amplia le possibilità di scelta e rende più negoziabili i prezzi. Nei cantieri, invece, acquistano peso le unità già in costruzione, mentre il charter continua a beneficiare di una domanda sostenuta. Nei prossimi mesi si vedrà se la tenuta delle vendite e la crescita del noleggio riusciranno a compensare la pressione sui prezzi, in un mercato nel quale la corretta valutazione dello yacht è sempre più importante.