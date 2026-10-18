Messi acquista un Sunreef Ultima 88 da 27 metri: l’armata del fuoriclasse si arricchisce per la flotta MIM Ocean

Il catamarano verrà impiegato sia per le vacanze private del calciatore sia per l'attività di charter nel Mediterraneo

Ultimo aggiornamento 18 ottobre 2026 - 13:33

Lionel Messi continua a diversificare i propri investimenti al di fuori del campo da gioco. Il campione argentino ha ordinato un lussuoso catamarano a motore Sunreef Ultima 88, attualmente in costruzione nel cantiere navale del brand polacco a Ras Al Khaimah, negli Emirati Arabi Uniti. L’imbarcazione, lunga tra i 27 e i 28,4 metri e larga 9,3 metri, entrerà a far parte della flotta MIM Ocean, la società di charter di lusso con base alle Baleari nata dalla collaborazione tra Messi, il suo gruppo MIM Hotels e Med Cat Yachts.

Il modello Ultima 88 unisce la stabilità e l’ampiezza degli spazi tipiche dei multiscafi al design dinamico dei motor yacht di alta gamma. Tra i punti di forza spiccano la suite armatoriale a tutto baglio posizionata a prua (dotata di un’area benessere e, secondo alcune fonti, di una sauna privata), quattro cabine per gli ospiti, l’innovativa Ocean Lounge a poppa con murate abbattibili per ampliare la superficie a contatto con il mare, un garage dedicato ai jet ski e generose zone living esterne con flybridge. La propulsione è affidata a due motori da 1.000 CV ciascuno, ideali per garantire il giusto equilibrio tra prestazioni e manovrabilità. Il prezzo di listino stimato si aggira tra gli 8 e i 10 milioni di euro, sebbene il costo effettivo della versione personalizzata per Messi non sia stato reso noto.

«È un vero piacere entrare a far parte della famiglia Sunreef. Io e la mia famiglia abbiamo sempre amato trascorrere il nostro tempo libero in mare. Gli yacht Sunreef offrono lo stile e la qualità che cerco in una barca; non vedo l’ora di salire a bordo del nuovo Ultima 88 e godermelo insieme ai miei cari», ha dichiarato l’attaccante argentino. Con questo acquisto, Messi si unisce a un circolo ristretto di grandi sportivi che hanno scelto il cantiere polacco, tra cui Rafael Nadal, Carlos Alcaraz (che ha ordinato il medesimo modello), Fernando Alonso, Nico Rosberg e Robert Lewandowski. Il catamarano verrà impiegato sia per le vacanze private del calciatore sia per l’attività di charter nel Mediterraneo, consolidando il profilo imprenditoriale dell’argentino, attualmente sotto contratto con l’Inter Miami fino al 2028.

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