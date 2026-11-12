Sanlorenzo, ordini in crescita del 16,4% a 803 milioni. Cassa netta positiva per 56 milioni

Sanlorenzo accelera sugli ordini e torna a una posizione di cassa netta positiva. Nei primi nove mesi del 2026 il gruppo nautico guidato da Massimo Perotti ha raccolto nuovi contratti per 803,1 milioni di euro, in crescita del 16,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È il nono trimestre consecutivo di aumento degli ordinativi, un risultato che consente alla società di confermare gli obiettivi finanziari per l’intero esercizio.

I ricavi netti dalla vendita di nuove imbarcazioni hanno raggiunto 711,3 milioni, con un incremento del 3,1%, mentre l’Ebitda è salito del 2,5% a 131,2 milioni, con un margine del 18,4%. L’utile netto di gruppo si è attestato a 79,1 milioni, in aumento del 4,1%.

Il miglioramento più marcato riguarda la generazione di cassa. Il free cash flow è risultato positivo per 77,2 milioni, contro un assorbimento di 12,6 milioni registrato nei primi nove mesi del 2025. Al 30 settembre Sanlorenzo disponeva di una cassa netta di 56 milioni, dopo aver distribuito dividendi per 37,1 milioni.

Il portafoglio ordini lordo ha raggiunto 1,8 miliardi di euro, per l’89% riferito a contratti con clienti finali. Il backlog netto ammonta invece a 1,1 miliardi, un valore superiore ai ricavi attesi per il 2027. Gli ordini già acquisiti garantiscono inoltre una copertura del 92% dei ricavi previsti per il 2026.

«Con il nono trimestre consecutivo di crescita della raccolta ordini, il terzo trimestre conferma la forza della nostra reputazione e dei nostri prodotti», ha dichiarato Perotti, presidente esecutivo di Sanlorenzo. Secondo il manager, la consistenza del portafoglio ordini permette al gruppo di programmare le attività industriali con un’elevata visibilità sui ricavi futuri.

Sul fronte commerciale, Sanlorenzo segnala l’interesse raccolto dai nuovi modelli presentati ai saloni nautici di Cannes e Monaco. Tra questi SHE, che ha già raggiunto nove unità vendute, il 74Steel Silver Fox e il BG64.

Il gruppo guarda anche allo sviluppo di Swan, marchio che celebra quest’anno il sessantesimo anniversario. Accanto allo Swan Alloy 44, attualmente in costruzione, è allo studio un nuovo yacht di 50 metri, con l’obiettivo di estendere la presenza del marchio nel segmento delle grandi imbarcazioni.

«L’elevata copertura dei ricavi, sostenuta da una pipeline commerciale più ampia dopo il Fort Lauderdale International Boat Show, ci consente di confermare la guidance 2026», ha aggiunto Perotti.

Il consiglio di amministrazione ha quindi confermato sia le previsioni economico-finanziarie per l’anno in corso sia gli obiettivi del piano industriale 2026-2028.