Sanlorenzo alva il velo sullo yacht 1150 Explorer: “Sarà la nuova ammiraglia della linea”

Non è uno yacht pensato per inseguire le rotte più battute, né per fare delle destinazioni esclusive il proprio unico orizzonte. Il mare, nella visione di Sanlorenzo, fa rima anche con esplorazione: nasce da qui 1150 EP, la nuova ammiraglia della linea Explorer. Sessanta metri di lunghezza per 1.150 tonnellate, scafo in acciaio e un’autonomia dichiarata di 4 mila miglia nautiche a 11 nodi. “È un’imbarcazione concepita per offrire al tempo stesso affidabilità e comfort, diventando un compagno di viaggio capace di accompagnare l’armatore in un percorso di scoperta”, spiega l’amministratore delegato di Sanlorenzo Tommaso Vincenzi.

“La libertà di navigare”

Sanlorenzo ha scelto di presentare lo yacht nel sessantesimo anniversario della storica spedizione in Antartide guidata da Lars-Eric Lindblad. “Ne raccoglie l’eredità e ne reinterpreta i valori di curiosità, indipendenza e spirito d’iniziativa”, spiegano dal cantiere. Grazie a una particolare configurazione, ma soprattutto all’autonomia, è infatti pensato per navigazioni di lunga durata e per la massima libertà in mare. Precisa Vincenzi: “È progettato per raggiungere destinazioni remote: incarna le esplorazioni più alte dello stile di vita Explorer e, allo stesso tempo, apre la gamma a una nova generazione di armatori accomunati dallo spirito di scoperta”.

Le caratteristiche di 1150 Explorer

Lo yacht 1150 Explorer è stato disegnato da Zuccon International Project per gli esterni. Degli interni, invece, si è occupato l’Ufficio Stile Sanlorenzo. Con uno scafo in acciaio e una sovrastruttura in alluminio, è stato disegnato su sei ponti integra tutte le dotazioni necessarie per un’elevata autonomia operativa: capacità di stivaggio ampie, sistemi di produzione dell’acqua avanzati, aree di servizio generose e alloggi dedicati all’equipaggio. Il Lower Deck ruota attorno a una beach lounge di 140 metri quadrati, ma propone anche un’area wellness con palestra, hammam e una sala massaggi. Il cuore della vita sociale a bordo, però, è rappresentato dal Main Deck mentre sul Bridge Deck si trovano una terrazza privata e la sky lounge.

“L’Explorer non nasce per arrivare in un luogo, ma per rimanere in ascolto – spiega Bernardo Zuccon di Zuccon International Project -. Non abbiamo cercato un gesto formale fine a sé stesso: il progetto esprime un senso di protezione, di essenzialità, quasi di rifugio. L’acciaio diventa così parte stessa del linguaggio del progetto, una presenza forte e rassicurante che accompagna l’armatore verso luoghi in cui il tempo e il silenzio assumono un nuovo valore”.