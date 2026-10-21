The Italian Sea Group, spunta anche Fincantieri

Cinque offerte vincolanti. Due per l’intero complesso aziendale di The Italian Sea Group, tre per perimetri più circoscritti, relativi a specifici beni o rami d’azienda. L’esito del processo competitivo, finalizzato all’individuazione di potenziali investitori nell’ambito del percorso di ristrutturazione della società di Marina di Carrara, è nero su bianco da lunedì sera. Alla corsa partecipano Sri Global, Polo Nautico Carrara e Baglietto. E poi, come confermano diverse fonti a Blueconomy.com potrebbero esserci alcune sorprese: il gruppo Palumbo e Fincantieri.

Offerte vincolanti

Quella del 19 ottobre è stata una giornata chiave nella vicenda Tisg. La procedura si inserisce in un percorso di crisi avviato a marzo, con la composizione negoziata, e proseguito in luglio, con la richiesta al Tribunale di Firenze di accesso al cosiddetto concordato “in bianco”. Lunedì è arrivato l’annuncio: «Tutte le offerte pervenute sono relative a operazioni strutturate esclusivamente nella forma dell’Asset Deal». Tradotto: per l’acquisizione di beni o attività. Nessuno ha scelto la strada dello Share Deal, quella delle quote societarie.

I possibili acquirenti

Per scoprire quale cima di salvataggio Tisg raccoglierà, però, bisognerà attendere. A settembre le manifestazioni d’interesse non vincolanti pervenute agli advisor del gruppo erano 11 e contemplavano sia l’ingresso di nuovi soggetti nel capitale sia l’acquisizione di parti dell’azienda. Da allora, le indiscrezioni si sono rincorse. Palumbo sarebbe tra i finalisti. Così come Fincantieri, che interpellata non commenta, mentre sullo sfondo resta sempre Azimut Benetti.

È invece confermata la presenza di Sri Global (holding controllata al 52% da Giulio Gallazzi e partecipata al 48% da Finvacchi Srl di Bernardo Vacchi). Il piano dietro l’offerta, presentato di recente in un incontro con i sindacati a Carrara, riguarda l’intero complesso di Tisg: dai siti della Spezia, di Marina di Carrara, Terni, Viareggio alle attività dislocate in Turchia.

E indica già un profilo per la futura guida operativa: in caso di aggiudicazione, sarà Vincenzo Poerio, volto noto nel mondo dello yachting nonché Ceo del cantiere Tankoa, a vestire i panni dell’amministratore delegato del nuovo polo nautico.

Il cantiere della Spezia

La prima società a uscire allo scoperto con una comunicazione ufficiale è stata la Polo Nautico Carrara, partecipata da Sanlorenzo e Polo Nautico Viareggio. La novità, in questo caso, è stata il cambio di strategia: non più un’offerta per rilevare l’intero complesso aziendale, ma una proposta limitata al solo ramo d’azienda “Cantiere di La Spezia”. Una decisione che il gruppo guidato dal presidente Massimo Perotti riconduce alle «informazioni e alla documentazione disponibili» e in considerazione alle «tempistiche del processo», confermando comunque l’obiettivo di «salvaguardare la filiera produttiva e i livelli occupazionali del sito». Un’opzione, definita come «una struttura azionaria più snella» rispetto a quella comunicata in estate, finita per coincidere con quella dei vicini di casa spezzini di Baglietto. Anche il Gabbiano, infatti, è tra i soggetti che hanno presentato un’offerta vincolante esclusivamente per il cantiere di viale San Bartolomeo. Un complesso che Tisg aveva acquisito all’asta nel 2021 per 80 milioni di euro insieme ad altri asset di Perini Navi. E che oggi, secondo le stime degli analisti, avrebbe un valore compreso tra i 20 e i 30 milioni di euro.

I prossimi passi

Le cinque offerte sono ora al vaglio del consiglio di amministrazione di The Italian Sea Group, guidato dall’amministratore delegato Giovanni Costantino e assistito dai joint financial advisor Meti Corporate Finance e Kpmg Advisory. «All’esito delle valutazioni in corso – ha comunicato la società con sede a Carrara –, provvederemo a comunicare al mercato l’offerta selezionata dal CdA, in coerenza con le tempistiche del deposito del piano di risanamento al Tribunale di Firenze, previsto entro la fine del mese di ottobre».