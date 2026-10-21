Il sito spezzino di Tisg fa gola a molti, Laghezza: “Opportunità per il territorio”

La partita per il futuro di The Italian Sea Group è entrata nel vivo. Cinque offerte vincolanti. Due per l’intero complesso aziendale. Tre per rami d’azienda, con Sanlorenzo e Baglietto che si sono iscritte alla corsa per l’area ex Perini Navi di viale San Bartolomeo. Per Alessandro Laghezza, presidente di Confindustria La Spezia, si tratta di «un’importante opportunità di crescita per il territorio», grazie a spazi «storici» che si sono dimostrati «estremamente appetibili». Sulle stessa linea d’onda Graziano Leonardi, coordinatore regionale della Uilm, che sottolinea il pregio dell’area e si dice contento per i lavoratori, «finora appesi a un filo, che possono tornare a guardare al futuro con fiducia».

La posizione di Confindustria La Spezia

L’esito del processo competitivo, finalizzato all’individuazione di potenziali investitori nell’ambito del percorso di ristrutturazione della società di Marina di Carrara, ha rimesso al centro del tavolo uno dei nodi dello sviluppo industriale spezzino: la disponibilità di spazi a mare. «È una tematica sulla quale pongo attenzione fin dal mio insediamento – dice Laghezza –. Il fatto che ora si presenti l’opportunità di disporre di un’area come quella di Tisg, votata alla nautica, rappresenta un’occasione anzitutto per le realtà che già operano nel Miglio Blu».

Gli interessi di Sanlorenzo – attraverso la Polo Nautico Carrara – e Baglietto, quindi, non hanno sorpreso il presidente di Confindustria: «Conosco il mondo dei cantieri. Più volte alcune realtà hanno manifestato la necessità di consolidare il percorso di crescita attraverso nuovi spazi. Raggiungere una posizione di leadership nel settore è difficile. Parimenti, non è semplice mantenerla. Soprattutto in una città come La Spezia, dove non ci sono praticamente più metri quadrati di costa da occupare per poter assecondare ulteriori evoluzioni».

L’auspicio di Laghezza è ora che la procedura porti all’individuazione di operatori in grado di valorizzare il sito: «Sono spazi importanti, che vanno messi a sistema da aziende capaci di utilizzarle al meglio, dando impulso alla produzione e creando occupazione, sia diretta sia lungo la filiera».

Il problema, tuttavia, non si esaurisce con il sito di Tisg. «Come Confindustria, abbiamo chiesto più volte l’apertura di un tavolo di confronto per mappare e valorizzare il patrimonio di aree disponibili sul territorio – aggiunge –. Spazi oggi non ancora utilizzati o che potrebbero avere una funzione più produttiva, a partire da quelli militari». Il riferimento è chiaro, non il primo degli ultimi mesi. Corre all’Arsenale, ma non solo. «Anche l’area Enel e quella Ip – conclude il presidente degli Industriali – rappresentano un patrimonio da sfruttare al meglio».

La Uilm: “Salvaguardare i posti di lavoro”

Per Leonardi la priorità è un’altra: i dieci lavoratori del sito spezzino. Bisogna salvaguardare tutti i posti di lavoro», torna a ribadire. Perciò, secondo il sindacalista, il discorso va allargato: «Non bisogna guardare all’area ex Perini Navi solo come a un luogo fisico, ma anche come un’occasione di rilancio. In città c’è fame di spazi e un sito tanto importante deve essere valorizzato nel modo giusto».

Il sindacato, precisa, non parteggia per nessuno dei soggetti interessati. Per Leonardi, «a fare la differenza non dovrà essere solo la componente economica, ma il progetto migliore». Quello capace, spiega ancora, «di garantire un vero rilancio dell’attività grazie a un piano industriale credibile, che riesca a incrementare l’occupazione diretta e generare ricadute positive anche sull’indotto».

La partita, però, è ancora lunga. Lo sa bene il sindacalista della Uil: «Ci sono tempi tecnici da rispettare – dice –, anche se la speranza è che possa chiudersi il prima possibile per dare un futuro ai lavoratori». Anche le due offerte per l’intero complesso aziendale di Tisg, infatti, potrebbero aprire scenari per il sito spezzino. «In ogni caso – conclude Leonardi – l’importante è che il piano industriale sia credibile. Dovremo capire quali garanzie occupazionali e prospettive di lavoro saranno messe sul tavolo».