Trussardi vuole salire a bordo: “Dopo il Salone di Genova il Levriero punta sulla nautica”

Trussardi è entrata nella nautica dalle porte del Salone Internazionale di Genova. E adesso sogna in grande. «Vogliamo salire a bordo», dice l’amministratore delegato Alberto Racca. Sopra il tavolo del suo ufficio campeggia un levriero, simbolo del brand. «L’eleganza in movimento unisce il nostro marchio ai grandi yacht che danzano sul mare». Ma la volontà di tuffarsi in acqua non è soltanto una suggestione estetica: «I valori che uniscono le due filiere sono simili e tanti clienti, sia italiani sia stranieri, sono interessati al mondo del mare».

La storia di Trussardi affonda le radici nei primi anni del Novecento. La società viene fondata nel 1911 da Dante Trussardi, in un laboratorio artigianale di guanti. La pelle diventa subito il linguaggio attraverso il quale si comincia a esprimere un lifestyle. La prima, grande, trasformazione arriva negli anni Settanta, quando Nicola Trussardi amplia l’offerta a borse, foulard e accessori. I capitoli, da lì in avanti, vengono scritti rapidamente.

L’apertura della prima boutique a Milano, in via Sant’Andrea. Il logo del levriero, ancora oggi simbolo del brand, e il lancio delle collezioni prêt-à-porter uomo e donna. Negli anni Novanta, le sfilate animano luoghi simbolo della cultura milanese, da Piazza Duomo alla Stazione Centrale dei treni fino ad arrivare al Piccolo Teatro, mentre si moltiplicano le collaborazioni con realtà come Alitalia, Alfa Romeo e Agusta Elicotteri.

Oggi il nuovo orizzonte non è più in aria, e neppure in strada, ma in acqua. Il contatto con Confindustria Nautica risale a pochi mesi fa, ma ha già portato a un primo risultato: una collaborazione con il 66° Salone Nautico, dove Trussardi ha partecipato in qualità di Lifestyle and Fashion partner. «Abbiamo trovato subito una sintonia nel modo di fare impresa, grazie a valori di base comuni: eleganza, movimento, stile, qualità – spiega Racca –. Per noi era una prima assoluta, ma abbiamo riscontrato una corrispondenza che raramente capita».

Il gruppo ha curato l’allestimento di due spazi: la Vip Lounge, di 150 metri quadrati, e l’ufficio presidenziale, di 80. Divani e poltrone Comfy, dormeuse, sedie e pouf hanno contribuito a definire gli ambienti dedicati ai 138 mila visitatori del Salone. «La scelta di entrare nel mondo degli yacht ha pagato – osserva l’amministratore delegato –. Quando racconti uno stile di vita, la parola chiave è: coerenza. E noi, a Genova, siamo riusciti a essere coerenti con quanto il brand ha costruito nella sua storia».

Il prossimo passo, aggiunge, sarà «creare collaborazioni stabili nella nautica» per poi «portare questo connubio inaugurato in Liguria a bordo delle navi più belle del mondo». Le interlocuzioni sono già avviate, anche se i nomi restano riservati. «Non posso ancora dire con chi», sorride Racca nel distinguere tra «vecchi contatti» e «nuovi amici» incontrati proprio alla kermesse. «In tanti sono rimasti colpiti dalla linea Trussardi Casa, figlia della partnership con Luxury Living – dice ancora –. Sono stati apprezzati l’estetica pulita ed essenziale e i materiali senza tempo. Per molti rappresentano un punto di partenza interessante, che può adattarsi bene alle esigenze di bordo».

Racca non mette boe a delimitare il futuro di Trussardi. Anzi. «Il gruppo vuole fare il passo nella nautica», ripete. Ma «aspetta il partner giusto». Non ha fretta di issare le vele, al momento. La costruzione di uno yacht è un processo lungo e complesso, che impone una visione condivisa fin dalle prime fasi. «Siamo pronti, le premesse per fare bene ci sono – osserva il Ceo –. L’importante è individuare qualcuno che abbia i requisiti adeguati e condivida il nostro modo di vedere il futuro».

La prospettiva è di lungo periodo. «In due, tre anni vedo il brand a bordo di uno yacht», afferma Racca. Che, prima di chiudere, tiene uno spiraglio aperto in ogni porta: «Valuteremo con attenzione tutte le opportunità che ci si presenteranno davanti. Oltre alle imbarcazioni, ad esempio, potremo espanderci ulteriormente anche nell’abbigliamento». Il cuore di quella visione lifestyle che, dal 1911, è l’anima della “Casa del Levriero”.