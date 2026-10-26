Baglietto vara il nono T52: “Fase dinamica per il cantiere della Spezia”

Nove T52. Baglietto ha celebrato un nuovo traguardo con il varo dello scafo 10261. “Con questa unità la linea T52 conferma la propria capacità di interpretare le aspettative degli armatori attraverso un’identità forte e riconoscibile, lasciando al tempo stesso spazio alla personalizzazione e all’unicità di ogni yacht”, ha dichiarato il direttore commerciale Fabio Ermetto.

La cerimonia si è tenuta nel cantiere della Spezia il 22 ottobre 2026. Firmato da Francesco Paszkowski Design, che ha curato sia le linee esterne sia il progetto degli interni in collaborazione con Margherita Casprini, il T52 è uno yacht di 52 metri. Secondo il “Gabbiano”, esprime “una visione contemporanea dello yachting, in cui identità estetica, funzionalità e attenzione alla vivibilità degli spazi concorrono alla definizione di un’esperienza fortemente su misura”.

L’evento, organizzata in forma privata, ha visto la partecipazione dell’armatore insieme alla famiglia e agli amici più stretti, oltre al team di Aberton Yachts, che ha accompagnato e condiviso con il cantiere le diverse fasi del percorso costruttivo. “Il varo è sempre un momento di grande emozione, perché rappresenta il risultato tangibile del lavoro, della competenza e della passione di tutte le persone coinvolte nel progetto”, ha aggiunto Ermetto. Questo in particolare, però, si è inserito in una fase particolarmente dinamica per il cantiere spezzino, che “continua a investire nello sviluppo di progetti capaci di interpretare le evoluzioni del mercato e anticipare le aspettative dei clienti”.