Superyacht all’asta: nove giganti del mare in cerca di un nuovo armatore

Un peschereccio d’altura trasformato in explorer yacht di lusso, un Azimut italiano con stagioni da charter alle spalle, un motoryacht americano con gli interni ancora intonsi e una barca da pesca sportiva da 42 piedi. Nel mercato della compravendita dei grandi yacht, novembre si preannuncia un mese da record: la casa d’aste Boathouse Auctions batte online nove imbarcazioni di fascia alta distribuite tra la Florida e la Grecia.

Il pezzo forte del catalogo è Scintilla Maris, 45,6 metri usciti dai cantieri olandesi Damen Maaskant. Battuto all’asta a Fort Lauderdale senza prezzo di riserva, parte da offerte base superiori ai 5 milioni di dollari, a fronte di una valutazione stimata in 23 milioni e una precedente richiesta di listino pari a 16 milioni. La storia del modello merita un capitolo a sé: nato nel 1988 come peschereccio, lo scafo è stato riprogettato integralmente su commissione dell’armatore olandese Erik Vonk. Il cantiere ne ha completato il refit nel 2023, con interni curati dallo studio Vripack. Oltre a ospitare dieci passeggeri in cinque cabine, Scintilla Maris garantisce un’autonomia di 9.000 miglia nautiche a 9 nodi. La propulsione ibrida diesel-elettrica permette di navigare a emissioni zero nei passaggi delicati, mentre il posizionamento dinamico fissa le coordinate senza calare l’ancora, salvaguardando i fondali. La certificazione Polar Code ne completa l’impostazione da spedizione polare.

Il calendario di novembre non si limita però a un solo protagonista. Il 4 novembre la tornata si apre in Grecia con Koukles, Azimut di 29,9 metri costruito nel 2008 e rinnovato nel 2024. Lo stesso giorno, a Fort Lauderdale, va all’asta Indigo, un Johnson di 21,3 metri del 2024 rimasto praticamente intonso — mai usato né per pernottare né per cucinare a bordo — con base d’asta a 1,9 milioni di dollari.

Il 5 novembre è il turno di Jusmad, Ocean Alexander di 24,4 metri (base 600.000 dollari), e dello sportfisherman Tales N Ales, un Buddy Davis da 12,8 metri offerto da 300.000 dollari. Nei giorni successivi sfilano Brandi Wine (Hargrave di 34,7 metri, da 1,6 milioni), Picosa Lady (West Bay di 31,4 metri, da 700.000 dollari) e Well Done (Burger di 25,6 metri, da 900.000 dollari). Il 19 novembre chiude l’incanto il veliero Altair, uno yacht di 29 metri firmato Derecktor. La formula scelta è quella dell’asta digitale ad accesso riservato: previa registrazione e perizia tecnica su scafo e propulsione, i compratori accreditati rilanciano in tempo reale affiancati dai broker internazionali (tra cui Burgess, IYC e HMY Yacht Sales). Per chi acquista è la chance di rilevare megayacht a prezzi inferiori ai valori di listino; per chi vende, l’opportunità di concentrare la competizione tra collezionisti globali nel giro di poche ore.