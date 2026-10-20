La classifica degli yacht più grandi del mondo. Il secondo è nato a Genova

Il club delle grandi barche continua ad allargarsi, ma la corsa alle dimensioni estreme inizia a mostrare i primi segni di stanchezza. Secondo il report biennale di Boote Exclusiv, negli ultimi due anni sono comparsi nella lista dei 200 megayacht più lunghi del pianeta 23 nuovi yacht, tutti compresi tra i 78 e i 134 metri. Dieci superano la soglia dei 100 metri e ben sei sono stati varati nei cantieri olandesi.

Se la fascia attorno agli 80 metri conquista sempre più spazio, le taglie superiori ai 130 metri restano un territorio per pochi. La novità più imponente è Deep Blue firmata Lürssen: con i suoi 134 metri si piazza direttamente al 23° posto. Per il gigante tedesco dell’imbarcazione si tratta di un’annata da incorniciare, chiusa con sei consegne per un totale di 654 metri di scafi — tra cui Boardwalk (117 m), Nausicaä (114 m), O3 (109 m) e Nixie (102 m). Oggi si contano più di 30 navi Lürssen in navigazione oltre i 100 metri di lunghezza.

La top 10: le regine incontrastate

Ai vertici della graduatoria 2026 le posizioni restano tuttavia congelate. Il trono appartiene ancora ad Azzam: 180 metri fuori tutto, costruito da Lürssen e consegnato nel 2013 alla famiglia reale di Abu Dhabi. Imponente come due campi da calcio messi in fila, riesce a toccare i 30 nodi grazie a un impianto propulsivo ibrido diesel-turbine da 70.000 chilowatt che alimenta quattro idrogetti. Può accogliere fino a 36 ospiti, assistiti da un equipaggio di settanta persone. A tredici anni dal varo resta la misura su cui si confrontano tutti gli altri.

Al secondo posto tiene la posizione Fulk al Salamah (164 metri), nato nella massima riservatezza dai cantieri Mariotti di Genova e consegnato nel 2016 al Sultanato dell’Oman. Più che per la lunghezza, colpisce per la stazza monumentale: oltre 20.000 tonnellate distribuite su otto ponti, pensate per fare da nave d’appoggio alle trasferte della casa reale.

Il terzo gradino del podio va a Eclipse (163 metri), varato da Blohm+Voss nel 2010 e a lungo legato alla figura di Roman Abramovich. Per tre anni è stato lo yacht privato più lungo al mondo prima del sorpasso di Azzam. Con due piazzole d’atterraggio per elicotteri, un sottomarino tascabile e dotazioni di sicurezza da nave da guerra, resta un’icona del settore, pur avendo attraversato cambi di proprietà e traversie legali legate al blocco dei beni russi.

In quarta posizione figura Dubai (162 metri). La sua è una storia particolare: lo scafo venne impostato da Blohm+Voss alla fine degli anni Novanta e poi spedito negli Emirati, dove Platinum Yachts portò a termine i lavori nel 2006. È una delle navi rappresentative del Golfo, nata per ospitare cerimonie e vertici diplomatici.

Al quinto posto si attesta Blue (160,6 metri), consegnato da Lürssen nel 2022: tra le presenze più recenti nei primi posti, punta su linee pulite e su un’impostazione degli ambienti votata al massimo comfort in navigazione.

A seguire:

6° posto – Dilbar (156 metri, Lürssen 2016): disegnato da Espen Øino per gli esterni e Andrew Winch per gli interni, è famoso per la stazza (quasi 16.000 tonnellate) e per la gigantesca piscina coperta. Riconducibile all’imprenditore Alisher Usmanov, è finito al centro di contenziosi legali e sequestri nell’ambito delle sanzioni europee.

7° posto – Al Said (155 metri, Lürssen 2008): barca costruita per la casa reale omanita, è pensata per lunghe traversate con numeri importanti di ospiti e personale di bordo.

8° e 9° posto – A+ (ex Topaz, Lürssen 2012) e Prince Abdulaziz (Helsingør Værft, 1984), entrambi di 147 metri. La prima unità si sviluppa su otto ponti con due piazzole per elicotteri; la seconda è una gloria della nautica, per anni la più grande al mondo, che continua a farsi notare per storia e fascino.

10° posto – Opera (146,3 metri, Lürssen 2023): layout moderno e spazi concepiti per accogliere molti ospiti la mantengono saldamente tra i giganti della nautica.

Tra storia, lavoro in mare e geopolitica

Subito fuori dai primi dieci si piazza OK (146 metri), un impianto imponente costruito in Giappone nel 1982 dai cantieri Oshima, seguita da El Mahrousa (145,7 metri), lo yacht di Stato egiziano varato addirittura nel 1865: un pezzo di storia della marineria tuttora in attività dopo numerosi restauri. Al tredicesimo posto compare Dragonfly (142 metri, Lürssen 2024), dove un intero ponte è stato allestito come studio direzionale, a riprova di come il lavoro da remoto stia prendendo piede anche sui megayacht. Chiudono la prima quindicina Scheherazade (142 metri, 2020) e Nord (141,6 metri, 2021), due colossi tedeschi legati a patrimoni russi finiti spesso al centro delle cronache internazionali.

Meno metri, più sostanza

Scendendo oltre la quindicesima posizione si nota un cambio di rotta chiaro. L’interesse degli armatori si sta spostando verso taglie più pratiche, tra gli 80 e i 100 metri, dove è più facile organizzare gli spazi in modo funzionale: ponti interamente riservati all’armatore o verande in vetro trasformate in uffici con vista sul mare (come accade su Nausicaä, 114 metri, al 50° posto). Sul fronte dei cantieri, mentre la Turchia cresce a ritmi sostenuti grazie a marchi come Turquoise, i Paesi Bassi continuano a fare da padroni nelle commesse su misura oltre i 100 metri.