Catani (Gnv): “Decarbonizzazione e competitività devono procedere insieme”

Regole equilibrate per evitare che la transizione energetica penalizzi il trasporto marittimo rispetto alla strada, investimenti nel rinnovo della flotta e digitalizzazione per ridurre consumi ed emissioni. Sono le priorità indicate da Matteo Catani, amministratore delegato di Gnv, intervenuto al panel “La voce degli armatori” durante la Naples Shipping Week.

Al centro dell’intervento l’impatto dell’Emission Trading System (Ets), applicato al trasporto marittimo dal 2024. Secondo Catani, il disallineamento con l’introduzione dell’Ets2 per il trasporto stradale, prevista dal 2028, rischia di alterare la concorrenza tra le diverse modalità di trasporto. «Il rischio è che le merci tornino sulla strada non per una maggiore efficienza industriale, ma per un vantaggio determinato dalle regole», ha osservato, richiamando il ruolo delle autostrade del mare nella riduzione del traffico e delle emissioni.

Il costo dell’energia pesa significativamente sui conti degli armatori. Anche quando gli oneri dell’Ets possono essere trasferiti lungo la filiera, la concorrenza con modalità di trasporto sottoposte a regimi differenti rende difficile recuperare interamente i costi. A questo si aggiunge il rischio che i traffici si spostino verso porti extraeuropei, non soggetti a obblighi equivalenti. Catani ha inoltre chiesto di rivedere i criteri di esenzione per i collegamenti insulari, tenendo conto anche delle condizioni socioeconomiche dei territori. «Non mettiamo in discussione gli obiettivi di decarbonizzazione: chiediamo correttivi che garantiscano condizioni concorrenziali equilibrate e consentano di trasformare quegli obiettivi in investimenti, innovazione e riduzione reale delle emissioni», ha sottolineato il ceo.

Sul fronte industriale, Gnv ha avviato un piano da circa 1,3 miliardi di euro per otto nuove navi, con una capacità di trasporto quasi doppia rispetto alla generazione precedente e consumi ed emissioni inferiori di circa il 50%. Le prime quattro unità sono già state consegnate, mentre le successive entreranno in flotta dalla fine del 2027. Per Catani, il Mediterraneo occidentale offre prospettive di crescita anche grazie all’espansione degli scambi internazionali e al nearshoring verso il Nord Africa. A sostenere lo sviluppo contribuiranno anche la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale, con applicazioni per ottimizzare i consumi, migliorare l’efficienza operativa e rafforzare il rapporto con i clienti. Resta centrale la disponibilità di carburanti alternativi, ancora frenata da costi elevati e filiere poco sviluppate. «Una parte delle risorse generate dai meccanismi di decarbonizzazione deve tornare al settore e sostenere concretamente gli operatori che investono in soluzioni a minore impatto ambientale», ha concluso Catani, indicando nella coerenza delle regole europee una condizione essenziale per coniugare sostenibilità, competitività e ruolo dell’Italia nella logistica del Mediterraneo.