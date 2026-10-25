Energia dalle onde: la svedese CorPower Ocean vince il Planetary Health Award 2026

Venerdì 16 ottobre, a Montecarlo, la Fondazione Principe Alberto II ha festeggiato i suoi 20 anni di azione in favore della salute del pianeta e ha consegnato i premi “Planetary Health Awards 2026”. Uno dei 3 vincitori è l’azienda svedese CorPower Ocean, che ha sviluppato una tecnologia per la produzione di elettricità dall’energia delle onde marine. L’azienda tre anni fa aveva installato il suo primo impianto sperimentale, il cosiddetto WEC (Wave Energy Converter) C4, nel nord del Portogallo, presso la località di Agucadoura, immettendo elettricità nella rete elettrica nazionale portoghese.

Il sito di prova portoghese era stato scelto perché si contraddistingue per fenomeni ondosi estremamente rilevanti. I test portati avanti in loco dovevano servire a testare il dispositivo C4 su scala commerciale per capire se fosse effettivamente in grado di avere un mercato. Ebbene, CorPower Ocean è riuscita a dimostrare, come si augurava, che il suo prodotto possiede la caratteristica unica di amplificare il movimento e catturare l’energia sprigionata dalle onde regolari ma limitare la sua azione in presenza di moti tempestosi, che potrebbero danneggiarlo.

Il luogo prescelto per il test vede spesso cavalloni capaci di raggiungere altezze pari a 18,5 metri. Una scelta strategica per testare l’innovativa tecnologia di controllo di CorPower Ocean, non tanto il prodotto in sé, perché C4 non è il primo strumento capace di catturare la potenza del moto ondoso e trasformarla in energia, ma è quello che si vanta di essere il più sofisticato all’interno della sua nicchia. Tutte le verifiche sugli aspetti chiave dell’operatività del dispositivo C4 hanno riportato risultati positivi e l’esportazione dell’energia assorbita verso la rete non ha mai dato problemi. Il dispositivo di conversione dell’energia delle onde messo a punto da CorPower Ocean si ispira al cuore umano, infatti Stig Lundbäck, medico specialista in cardiologia, si è ispirato al pompaggio del cuore umano per co-fondare, nel 2009, l’azienda svedese CorPower Ocean che produce energia dalle onde.

Grazie ad anni di ricerca idrodinamica, l’azienda ha sviluppato il “CorPack”, una gigantesca boa realizzata con materiali resistenti e leggeri che converte il movimento delle onde in elettricità pulita e stabile. Analogamente all’uso della pressione idraulica da parte del cuore per pompare il sangue in una direzione, CorPack funziona applicando una tensione su sé stesso per tirare la boa verso il basso, mentre le onde la spingono verso l’alto. Il moto ondoso viene trasformato in rotazione, che viene poi convertita in elettricità dai generatori. Il convertitore è in grado di fornire oltre cinque volte l’energia elettrica per tonnellata di apparecchiatura rispetto ai precedenti sistemi all’avanguardia per l’energia del moto ondoso. Dal 2025 CorPower sta portando avanti il ​​progetto VianaWave, un parco per lo sfruttamento dell’energia del moto ondoso da 10 MW che sarà distribuita al largo della costa del Portogallo settentrionale e nel luglio 2026 ha ottenuto la certificazione DNV – la prima al mondo per una tecnologia di questo tipo – per il suo sistema di conversione dell’energia del moto ondoso. Per questo progetto CorPower Ocean si è assicurata una sovvenzione di 40 milioni di euro dal Fondo europeo per l’innovazione. Impostato per iniziare le operazioni nel 2028/2029, VianaWave (che si basa sul programma dimostrativo HiWave-5 di CorPower) segna un passaggio dalle dimostrazioni su scala pilota al lancio commerciale.

L’iniziativa posiziona il Portogallo in prima linea nel settore globale dell’energia delle onde e funge da trampolino di lancio per questa tecnologia.