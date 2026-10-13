Telecomunicazioni sottomarine, Fincantieri e Prysmian acquisiscono Xtera

L’annuncio era arrivato nel dicembre 2025. Ora, a mesi di distanza, la joint venture tra Prysmian e Fincantieri ha ufficializzato l’acquisizione di Xtera Topco Limited, società con sedi nel Regno Unito e negli Stati Uniti, leader nei sistemi “chiavi in mano” di telecomunicazioni sottomarine. “Aggiungiamo così un altro tassello alla costruzione di un campione internazionale della subacquea”, ha commentato l’amministratore delegato del colosso italiano, Pierroberto Folgiero.

L’operazione si inserisce in una precisa strategia di Fincantieri, che ha come obiettivo il consolidamento della posizione nel ruolo di campione internazionale della subacquea. Combinando le competenze di Xtera nell’ingegneria ottica, la leadership di Prysmian nella produzione e installazione di cavi sottomarini e l’esperienza di Fincantieri nell’integrazione di sistemi complessi e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per il dominio underwater, la joint venture punta allo sviluppo di un ecosistema integrato.

Non solo. L’acquisizione contribuisce anche ad ampliare l’offerta dei servizi sviluppata nell’ambito della partnership tra Fincantieri e Prysmian, con particolare riferimento allo sviluppo, al monitoraggio e alla sicurezza delle infrastrutture sottomarine. “Sono sempre più strategiche per la sicurezza, la connettività e la sovranità tecnologica – ha aggiunto Folgiero – e richiedono soluzioni industriali capaci non soltanto di realizzarle, ma anche monitorarle, proteggerle e garantirne la resilienza”. La collaborazione con Prysmian, ha concluso, consente al colosso della difesa “di mettere a sistema competenze complementari, contribuendo allo sviluppo di una filiera tecnologica europea sempre più competitiva in un mercato ad alto potenziale di crescita”.