Fincantieri accelera su robotica e IA: “Così costruiamo il cantiere del futuro”

Fincantieri accelera su robotica, intelligenza artificiale e sistemi di ultima generazione. L’obiettivo, spiegano al quartier generale, è semplice: rendere i processi produttivi sempre più efficienti, sicuri e competitivi. Con BOOST² – The Shipyard of the Future, il programma di innovazione industriale avviato dal gruppo nel 2023, il gruppo procede verso l’industrializzazione di nuove piattaforme. La prossima frontiera, dice l’amministratore delegato Pierroberto Folgiero, “è portare l’intelligenza artificiale nel mondo fisico, integrandola con la robotica e con le competenze della nostra manifattura”.

In tre anni il progetto ha già coinvolto 450 dipendenti di Fincantieri in 13 cantieri, sia in Italia sia all’estero, favorendo il confronto diretto con le esigenze operative. Dopo una prima fase dedicata allo scouting tecnologico e alle sperimentazioni, oggi il gruppo sta puntando a integrare le soluzioni trovate nei processi quotidiani. Physical AI, robotica collaborativa, Digital Twin e Smart Supply Chain sono tre tra le direttrici più importanti. La prima, osservano dal gruppo, “consente ai sistemi intelligenti di interagire con l’ambiente fisico”. La seconda ha “applicazioni destinate ad affiancare le persone nelle lavorazioni più complesse”. Mentre terza e quarta sono opzioni digitali che possono velocizzare i processi di cantiere.

“Con BOOST² abbiamo costruito le basi per integrare le nuove tecnologie nei nostri processi e portato le prime soluzioni nei cantieri – riprende Folgiero -. Oggi la sfida è accelerarne l’industrializzazione e l’adozione su scala, trasformando l’innovazione in produttività, sicurezza e qualità. La nostra ambizione è costruire il cantiere navale del futuro, dove persone e tecnologie intelligenti lavorano insieme, rafforzando la leadership industriale e tecnologica di Fincantieri”.

Nell’ambito del piano industriale 2026-2030, il programma prevede investimenti per quasi 100 milioni di euro.