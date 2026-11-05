Infrastrutture sottomarine, accordo da 11 milioni di euro tra Rina e Petrobras

L'iniziativa coinvolgerà inizialmente 80 tra ingegneri e tecnici specializzati, poi il team verrà progressivamente ampliato

Ultimo aggiornamento 5 novembre 2026 - 15:36

Rina e Petrobras hanno firmato un contratto triennale da 11 milioni di euro. L’obiettivo dell’accordo è netto: valutare l’integrità e la dismissione a fine vita delle infrastrutture sottomarine del gruppo brasiliano. Il progetto prevederà, infatti, analisi ingegneristiche e valutazioni tecniche finalizzate a supportare la gestione degli asset della società in tutte le fasi della loro vita operativa, nonché la pianificazione degli interventi necessari a garantire l’affidabilità delle opere in mare. 

L’iniziativa consolida la collaborazione tra le due realtà e traccia un nuovo perimetro. Dalla valutazione dell’integrità all’affidabilità e alla disponibilità delle strutture sottomarine che collegano gli impianti offshore a quelli di superficie, il contratto riporta più attività. Tra queste, rientrano anche la valutazione dell’integrità strutturale delle condotte sottomarine e dei connettori alle piattaforme, gli studi di affidabilità (analisi di guasto e criticità – FMEA/FMECA, e studi di disponibilità e manutenzione – RAM), le valutazioni di estensione vita utile e gli studi per la dismissione delle strutture sottomarine giunte al termine del ciclo operativo.

Il  progetto coinvolgerà inizialmente oltre 80 tra ingegneri e tecnici specializzati. Poi, nel corso del tempo, il team verrà progressivamente ampliato. «Le iniziative legate all’integrità e alla dismissione dei sistemi sottomarini richiedono infatti solide capacità di analisi tecnica e una profonda competenza nell’ingegneria offshore – ha spiegato il manager di Rina Marcell Chiarelli -. Nell’ambito di questa collaborazione con Petrobras, il nostro ruolo è fornire valutazioni specialistiche a supporto di efficaci decisioni gestionali lungo l’intero ciclo di vita di questi asset».

Dentro le notizie

Potrebbe interessarti

Un momento della presentazione del progetto Sea Trace
La Redazione
|
Innovazione
Il progetto "Sea Trace" arriva in Senato: traccia la filiera dei rifiuti accidentalmente pescati
Alberto Ghiara
|
Innovazione,Notizie,Porti
Messori (Bilanciai): "La pesatura unita all'IA è un volano per la logistica"
Giulio M. Caldon
|
Innovazione,Regolamenti
Il grande furto di Binance e la piccola lezione
La Redazione
|
Innovazione,Traghetti
Catani (Gnv): "Decarbonizzazione e competitività devono procedere insieme"
Giulio M. Caldon
|
Innovazione,Sicurezza
Le navi da ricerca cinesi mappano i cavi del Pacifico: cresce il rischio per i giganti del tech
Marco Frojo
|
Energia Pulita,Innovazione
Ali sottomarine per catturare la marea: l'Ue scommette su Minesto
Matteo Muzio
|
Infrastrutture,Innovazione,Porti
L'amministrazione Trump investe 500 milioni di dollari per il rinnovo dei porti Usa
Daniele Russo
|
Innovazione,Intermodalità,Notizie,Regolamenti
Firmata la Convenzione di Accra: in tutto il mondo un documento unico per il trasporto intermodale
Logo blu economy bianco

Blue Media S.r.l. con sede legale in Genova, Piazza Dante 6/3 , P. IVA 02963780990

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.