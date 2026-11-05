Infrastrutture sottomarine, accordo da 11 milioni di euro tra Rina e Petrobras

Rina e Petrobras hanno firmato un contratto triennale da 11 milioni di euro. L’obiettivo dell’accordo è netto: valutare l’integrità e la dismissione a fine vita delle infrastrutture sottomarine del gruppo brasiliano. Il progetto prevederà, infatti, analisi ingegneristiche e valutazioni tecniche finalizzate a supportare la gestione degli asset della società in tutte le fasi della loro vita operativa, nonché la pianificazione degli interventi necessari a garantire l’affidabilità delle opere in mare.

L’iniziativa consolida la collaborazione tra le due realtà e traccia un nuovo perimetro. Dalla valutazione dell’integrità all’affidabilità e alla disponibilità delle strutture sottomarine che collegano gli impianti offshore a quelli di superficie, il contratto riporta più attività. Tra queste, rientrano anche la valutazione dell’integrità strutturale delle condotte sottomarine e dei connettori alle piattaforme, gli studi di affidabilità (analisi di guasto e criticità – FMEA/FMECA, e studi di disponibilità e manutenzione – RAM), le valutazioni di estensione vita utile e gli studi per la dismissione delle strutture sottomarine giunte al termine del ciclo operativo.

Il progetto coinvolgerà inizialmente oltre 80 tra ingegneri e tecnici specializzati. Poi, nel corso del tempo, il team verrà progressivamente ampliato. «Le iniziative legate all’integrità e alla dismissione dei sistemi sottomarini richiedono infatti solide capacità di analisi tecnica e una profonda competenza nell’ingegneria offshore – ha spiegato il manager di Rina Marcell Chiarelli -. Nell’ambito di questa collaborazione con Petrobras, il nostro ruolo è fornire valutazioni specialistiche a supporto di efficaci decisioni gestionali lungo l’intero ciclo di vita di questi asset».